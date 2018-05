Maryam Pougetoux | studentessa con il velo che divide la Francia

vanityfair

: RT @FaycalGhediri: Sì alla vita, Sì alla libertà, Sì alla forza, Sì alla gioia, Sì alla Maryam Pougetoux #MaryamPougetoux #Liberté https… - soualmia6 : RT @FaycalGhediri: Sì alla vita, Sì alla libertà, Sì alla forza, Sì alla gioia, Sì alla Maryam Pougetoux #MaryamPougetoux #Liberté https… - FaycalGhediri : Sì alla vita, Sì alla libertà, Sì alla forza, Sì alla gioia, Sì alla Maryam Pougetoux #MaryamPougetoux #Liberté -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Si è schierata in prima linea per rappresentare gli iscritti della Sorbonne contro la riforma del Governo francese, che vuole il numero chiuso per le università.è unamilitante dell’Unef, il sindacato storico degli studenti, che nel Sessantotto aveva fatto le barricate. Ma se la giovane stando la, ed è al centro delle polemiche, è soprattutto perché, oltre che «cittadina francese impegnata per gli altri», come si definisce, è musulmana e porta avanti le sue rivendicazioni indossando l’hijab. L’Unef la difende, assicurando che non vi sia alcuna incompatibilità tra il suo credo religioso e i valori del sindacalismo. Ma molti politici francesi non sono d’accordo. A cominciare dal ministro degli Interni, Gerard Collomb, che l’ha criticata perché, con il suo, «marca la sua differenza con la società francese», e lancia una «provocazione». ...