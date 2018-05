Marte | il rover Curiosity torna a usare il trapano sul suolo del Pianeta Rosso

meteoweb.eu

: Curiosity torna a scavare su Marte: ripristinata la trivella guasta da fine 2016 Il rover marziano Curiosity è or… - arocco1992 : Curiosity torna a scavare su Marte: ripristinata la trivella guasta da fine 2016 Il rover marziano Curiosity è or… - sjtpepper : Non lo so, mi fa ridere pensare al fatto che esistono parti del viso che hanno nomi tipo picco della vedova o arco… - xandaolp : RT @govi47: Ultima #fatica del Rover Curiosity su Marte Un foro di cm.1,6 chiamato “Duluth” / Sol 2057/20 Maggio 2018/ Il trapano del Rover… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Dopo il guasto che lo aveva bloccato nell’ottobre 2016, ildella NASA èto ail suosuldel. La prima perforazione è stata effettuata nella località “Duluth“: è di circa 50 mm ed è il frutto di una nuova tecnica di trivellazione messa a punto dagli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della NASA, chiamata “ Extended Drilling“, che consente adi utilizzare ilin modo simile a come l’uomo usa questi strumenti per forare una parete: utilizza la forza del suo braccio robotico per spingere in avanti la punta del. La trivellazione deldiè di vitale importanza per la missione, che ha fra i principali obiettivi la raccolta di campioni die roccia per analizzarli nei due laboratori di bordo. Aver dimostrato che la nuova tecnica di perforazione di ...