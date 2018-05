Marquez | prova sedile in vista del test Formula 1

Test Jerez - Zarco il più veloce. Marquez e Pedrosa provano la carena con le ali : Il giorno dopo un Gp caratterizzato dall'incidente carambola tra le due ducati e Dani Pedrosa, parte dei team sono rimasti in Spagna mentre gli altri - con Ducati e Suzuki in Testa - sono già partiti ...

Moto2 Usa - Bagnaia : «Ho visto Marquez in difficoltà e ci ho provato» : AUSTIN - Per per Pecco Bagnaia è stato un inizio di stagione da incorniciare. Due vittorie in tre gare e la vetta della classifica iridata in Moto2 per il rappresentante dello Sky Racing Team VR46. ...

LIVE Moto2 - GP Americhe 2018 in DIRETTA : tutti contro Alex Marquez! Pasini e Bagnaia ci provano : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP DELLA MOTOGP Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del GP delle Americhe di Moto2. In pole position c’è Alex Marquez, che per tutto il weekend si è dimostrato particolarmente a proprio agio sul circuito texano. Gli italiani, però, sono in agguato, perché dietro a Sam Lowes, secondo, partiranno Mattia Pasini, leader del Mondiale, e Francesco Bagnaia. Per entrambi ...