Marion abbandona il cognome Le Pen | si chiamerà solo Marechal

(Di giovedì 24 maggio 2018) "Resterò sempre un membro della famiglia Le Pen":, la più giovane della dinastia politica Le Pen, spiega perché abbandonerà il nome di famiglia e continuerà - in quella che per ora resta la sua nuova vita lontana dal Front National - a chiamarsi soltanto.Dopo l'annuncio dell'apertura della sua "Accademia" a Lione,(28 anni), che l'anno scorso si è ritirata dalla politica per dedicarsi a progetti privati e alla famiglia, ha annunciato sui social network la sua intenzione dire una parte del. Un annuncio al quale il nonno, Jean-Marie - già ai ferri corti con la figlia Marine che l'ha estromesso dal partito - ha replicato "ormai sono abituato ad essereto"."La faccio subito breve e taglio corto con le speculazioni - ha detto oggia Tele Lyon - sono sempre stata fiera del mio ...