Maria De Filippi - Uomini e donne con il colpo di scena : perché Mariano Catanzaro ha scelto Valentina : colpo di scena a Uomini & donne . Ieri i fan si aspettavano di assistere alla scelta di Mariano Catanzaro . E succede che il bellone finalmente decide di raggiungere Valentina nel camerino ed ...

Maria De Filippi - qua siamo oltre ai record : cosa farà in estate la regina di Mediaset : Maria De Filippi è inarrestabile e non si fermerà neanche durante le vacanze estive. Infatti, nei prossimi mesi la regina della Mediaset produrrà ben cinque programmi in due dei quali sarà anche ...

Amici 2018 : Annalisa - Ornella Vanoni e gli ospiti di Maria De Filippi - : Qualche esempio? Ad esibirsi con i ragazzi della scuola ci saranno Annalisa , che ha debuttato nel mondo della musica proprio grazie al programma, e Ornella Vanoni , icona della musica italiana. Se ...

Amici 2018 : Annalisa - Ornella Vanoni e gli ospiti di Maria De Filippi : Annalisa ritorna ad Amici di Maria De Filippi: gli altri ospiti del talent Sabato andrà in onda la semifinale di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Per l’occasione, la Regina di canale 5 ha pensato di radunare negli studi di Roma il meglio che si potesse avere. Qualche esempio? Ad esibirsi con i ragazzi della scuola ci saranno Annalisa, che ha debuttato nel mondo della musica proprio grazie al programma, e ...

Bello Figo/ Video - dall’appello a Maria De Filippi a Radio 105 : "Sto preparando il mio album" : Bello Figo, il rapper è tornato: L’appello a Maria De Filippi, “Se faccio Uomini e Donne mi sposo, portami sul trono!”, ecco il Video dell'intervista singola de Le Iene.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 13:53:00 GMT)

Summer Festival : la Fascino di Maria De Filippi torna a produrre lo spettacolo estivo di Canale 5 : Maria De Filippi Si torna alle origini. Anche quest’anno la colonna sonora estiva di Canale 5 sarà garantita dal Summer Festival, la manifestazione musicale in onda dal 2013 nelle prime serate di luglio. La novità è una sorta di ritorno al passato: dopo un’edizione senza Fascino, la kermesse capitolina sarà nuovamente (co)prodotta dalla casa di produzione di Maria De Filippi. Assieme a Fascino, l’immancabile ...

Bello Figo/ L’appello a Maria De Filippi : “Se faccio Uomini e Donne mi sposo - portami sul trono!” (Video) : Bello Figo, il rapper è tornato: L’appello a Maria De Filippi, “Se faccio Uomini e Donne mi sposo, portami sul trono!”, ecco il video dell'intervista singola de Le Iene.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:01:00 GMT)

Assegnazioni per la semifinale di Amici di Maria De Filippi di domenica 27 maggio : i brani dei cantanti : La semifinale di Amici di Maria De Filippi andrà in onda eccezionalmente di domenica. La data della penultima puntata del programma è quella di domenica 27 maggio, in diretta su Canale 5 dalle ore 21.10. Resta confermata la diretta e la possibilità per il pubblico da casa di interagire attraverso il televoto ma la puntata viene posticipata a domenica per lasciare spazio alla finale di Champions League, su Canale 5 sabato 26 maggio. I ...

Bello Figo - il ritorno a Le Iene : «Mai lavorato in vita mia. Voglio fare il tronista da Maria de Filippi» : ROMA - Dopo il clamore suscitato dagli scontri televisivi con Alessandra Mussolini più che con le sue canzoni, Bello Figo torna in tv intervistato a ' Le Iene ': ha 24 anni e vIene dal Ghana, oggi ...

Temptation Island - Nicolò Brigante : "Non direi di no - a Maria De Filippi devo tanto" : Nicolò Brigante ha preso parte all'edizione di quest'anno di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, come tronista. Al termine del proprio percorso sul trono, il giovane imprenditore catanese ha scelto Virginia Stablum, modella originaria di Trento.Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Nicolò ha dichiarato di aver concluso il proprio trono con una scelta dettata dal cuore. Stando alle parole del ...

'Ho visto la chat di Sossio e Ursula...'. Maria De Filippi - roba inaudita : un terremoto in diretta a Uomini e donne : Una Maria De Filippi in versione Gestapo. Il Trono Over di Uomini e donne è una cosa seria e così la regina di Mediaset ha deciso di approfondire il 'caso' di Ursula e Sossio Aruta , accusati di ...

Amici di Maria De Filippi - contro Alessandra Celentano parolacce pesantissime da Valentina e Zic : Amici di Maria De Filippi entra nella fase decisiva e l'atmosfera al talent si riscalda. E parolacce pesantissime sono volate da Valentina e Zic della squadra dei bianchi rivolte alla maestra di ballo ...

Da Maria De Filippi a Bonolis passando per le fiction : il mistero dei programmi mai andati in onda : La stagione televisiva volge al termine e fra successi annunciati e sorprese inaspettate, sono molti i programmi annunciati che poi realmente non hanno mai visto la luce. La lista delle tramissioni ...

Amici - Biondo e la reazione dopo l'eliminazione dal talent di Maria De Filippi : tutto quello che non torna : Ad Amici , sabato scorso, l'eliminazione-choc di Biondo , amatissimo dal giovane pubblico del programma di Maria De Filippi . Ma il rapper fa buon viso a cattivo gioco: 'Ci sta. Sono felice, vai ...