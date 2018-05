Mare da sogno | dieci hotel di lusso stellare

Bandiere Blu 2018 - il Mare da sogno in Italia : Sono 175 i Comuni Italia ni rivieraschi, per un totale di 368 spiagge, e 70 gli approdi turistici che nel 2018 hanno ottenuto la 'Bandiera Blu', il riconoscimento internazionale assegnato dalla Fee , ...

Giro d’Italia 2018 - settima tappa : Pizzo Calabro-Praia a Mare. Scenari da sogno per una volata annunciata : Dopo il primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2018 si torna a parlare di volate: si passa dalla Sicilia alla Calabria, con la settima tappa che si disputerà venerdì 11 maggio: 159 chilometri da Pizzo Calabro a Praia a Mare. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso di questa sesta frazione. Prima metà di gara davvero senza problemi per i corridori che percorreranno la strada a scorrimento veloce ss. 18: se dovesse esserci il meteo ...