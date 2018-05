Mappato il Dna del rinoceronte bianco a rischio estinzione 

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 maggio 2018)il Dna delsettentrionale, ad un passo dall’estinzione. L’analisi del materiale genetico, pubblicata sulla rivista Genome Research dall’organizzazione no-profit San Diego Zoo Global permette di fare luce sulla storia evolutiva di questo gigante fragile. In tal modo si riaccendono nuove speranze per il suo salvataggio che si prepara ad opera di un gruppo internazionale di esperti nel quale ha un ruolo di primo piano Cesare Galli, il ricercatore italiano noto per aver clonato il primo toro, Galileo, e la prima cavalla, Prometea. La mappa genetica delsettentrionale è stata realizzata grazie a nove linee cellulari congelate, da cui è stato estratto il Dna poi confrontato con quello della sottospecie ‘sorella’ delmeridionale, in assoluto la più numerosa con oltre 20.000 individui. Le analisi ...