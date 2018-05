MANTEGNA SCOPERTO A BERGAMO Quando una piccola croce rimette le cose a posto

ilsussidiario

: Bergamo, scoperto Mantegna in magazzino: parte di una tela battuta a 25 milioni di dollari - Corriere : Bergamo, scoperto Mantegna in magazzino: parte di una tela battuta a 25 milioni di dollari - redusalbert : RT @PGViaggiatori: Scoperto un nuovo Mantegna a Bergamo - Arte - ToscanaTweets : Bergamo, scoperto un Mantegna all'Accademia Carrara. Il direttore: “Era in cantina da 150 anni” - RADIO DEEJAY -

(Di giovedì 24 maggio 2018) E' stato "" un dipinto dinell'Accademia Carrara di, prima ritenuto una copia. Un dettaglio ha portato il Wall Street Journal all'attribuzione. GIUSEPPE FRANGI(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 06:08:00 GMT)NEONATO ABBANDONATO IN CARROZZINA/ In quella tutina azzurra vedo vincere il bene sul male, di R. FarinaDEPRESSO UN ITALIANO SU 5/ E' il terrore che il bene ci lasci per sempre, di F. Pichetto