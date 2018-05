Mani in tasca durante l' Inno Lo stile Fico ora fa inorridire

Falcone - Pd e Fdi : “Fico canta inno con Mani in tasca. Indegno”. Lui : “Meglio così che sul cuore di chi tradisce lo Stato” : Ha messo per qualche attimo le mani in tasca mentre al porto di Palermo suonavano l’inno di Mameli in ricordo di Giovanni Falcone. Forse una distrazione che, però, ha esposto Roberto Fico alle polemiche incrociate degli oppositori politici: dal Partito democratico a Fratelli d’Italia. Tanto che il numero uno di Montecitorio è stato costretto a replicare su facebook: “Il rispetto per il Paese passa da qui, da quello che noi ...

Roberto Fico - polemica sulle sue Mani in tasca durante l'inno di Mameli per la commemorazione di Falcone : durante l'esecuzione dell'inno di Mameli, in mattinata al porto di Palermo dove era approdata la Nave della legalità con mille ragazzi a bordo, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha tenuto le mani in tasca per circa 10 secondi durante l'esecuzione dell'inno di Mameli, da quanto si vede in un video pubblicato da "La Repubblica". Nelle immagini Fico è accanto al sindaco di Palermo Leoluca Orlando e ad altre autorità per ...

Strage di Capaci - Fico con le Mani in tasca all'inno di Mameli : "Meglio che sul cuore da traditore" : Polemica sul video che ritrae il presidente della Camera durante le commemorazioni per il 26esimo anniversario dell'uccisione. Lo difendono anche Maria...

Suona l'inno di Mameli - il presidente della Camera Fico resta con le Mani in tasca : Mentre accanto il sindaco Orlando si portava la mano al cuore, Fico si è mostrato "distaccato" durante l'esecuzione...

Fico non canta Inno di Mameli e tiene Mani in tasca/ Video - gaffe del Presidente Camera all’evento per Falcone : Roberto Fico canta l'Inno di Mameli e tiene le mani in tasca durante l'ascolto: Video, gaffe del Presidente della Camera alle celebrazioni per la memoria di Giovanni Falcone(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:11:00 GMT)

Polemiche per Fico con le Mani in tasca durante l'inno : Polemiche non solo sui Social per le mani in tasca del presidente della Camera, Fico, sorpreso dalle telecamere con le mani in tasca durante la prima strofa dell'inno di Mameli a Palermo per l'arrivo ...

Fico con le Mani in tasca durante l'Inno di Mameli a Palermo : pioggia di critiche sul presidente della Camera : Mano destra sul cuore , civili, , mano alla tesa del cappello , militari, , mani lungo i fianchi con le braccia tese , civili e militari, : niente di tutto ciò. durante l'esecuzione dell'Inno di ...