Mancini | Non sono un mago

Mancini 'serve tempo - non sono un mago' : ANSA, - FIRENZE, 24 MAG - "Non sono un mago e non ho la bacchetta magica per risolvere tutto in tre-quattro partite: ci vuole tempo ma ho fiducia". Così Roberto Mancini al suo primo giorno da ct della ...

Calcio - Roberto Mancini : “Non ho la bacchetta magica. Serve tempo ma resto fiducioso” : Prima giornata di lavoro a Coverciano per Roberto Mancini, da allenatore della Nazionale Italiana di Calcio, e prima conferenza stampa. In mattinata, il tecnico ha diretto l’allenamento in vista delle amichevoli con Arabia Saudita (28 maggio a San Gallo), Francia (1° giugno a Nizza) e Olanda (4 giugno a Torino). Il neo tecnico azzurro, dopo le defezioni di Emerson Palmieri e Claudio Marchisio, costretti a saltare per infortunio gli ultimi ...

Italia - convocati : Mancini chiama Balo - non c'è De Rossi. Bonucci nuovo capitano : La Nazionale è pronta a riprendere il suo cammino e lo fa con il neo ct Roberto Mancini in panchina e con tre amichevoli a chiusura della stagione: lunedì 28 maggio a San Gallo contro l'Arabia Saudita,...

Inter - Figo : 'I grandi club non cedono giocatori come Icardi. Mancini? Esperienza negativa con lui' : ... l'ex giocatore dell'Inter si è soffermato inizialmente su Mancini, non nascondendo un certo malumore: "E' una persona con cui non mi identifico per nulla " le parole di Figo a Sky Sport - spero che ...

Effetto Mancini Non scalda i bookie - vittoria Italia a Europeo a 12 : Prima qualche amichevole di rodaggio, da qui all’inizio di giugno, poi a settembre si comincerà a fare sul serio, con la Uefa Nations League. Sono i primi impegni che attendono Roberto Mancini, nuovo CT della Nazionale di calcio dell’Italia. Ha firmato un contratto per i prossimi due anni e avrà il compito di portare l’Italia a Euro 2020. Anche i bookmaker, nel giorno della sua presentazione, scandiscono a tempo di quote gli ...

Roberto Mancini - Aldo Agroppi lo silura subito : 'Non ha nemmeno il patentino. E non mi è simpatico' : La notizia di Roberto Mancini nuovo allenatore della Nazionale italiana, ora ufficiale, non è piaciuta a tutti. Non è piaciuta, per esempio, al vulcanico Aldo Agroppi , ex giocatore ed ex allenatore ...

Mancini Non vola basso : "Vorrei portare l'Italia sul tetto del Mondo. E convoco Balotelli" : Il "Mancio" ambizioso lo è sempre stato, e anche oggi non si è smentito. "Vorrei essere un ct perbene, vorrei portare l'Italia sul tetto del Mondo e d'Europa", come dire vincere Europeo e...

Marani : 'Non so se l'Italia di Mancini partirà da Donnarumma. Allegri? Non è tranquillo' : La finale che non ti aspettavi. Sicuramente il portiere rossonero non la dimenticherà presto. Per il risultato della sua squadra e per il suo futuro. Non tanto in rossonero, quanto in azzurro. ...

Russia - Mancini dà il titolo alla Lokomotiv : lo Zenit rischia di non andare in Champions dopo dieci anni : Sembra essere già con la testa alla Nazionale Roberto Mancini. L'allenatore dello Zenit perde 1-0 con la Lokomotiv Mosca e regala il primo successo dopo 14 anni alla squadra allenata da Jurij Syomin. ...

Italia-Mancini - è conto alla rovescia : ma se non si chiude è in preallarme Ranieri : Tra poco più di un mese inizierà il Mondiale di calcio, quello dove l'Italia non ci sarà. La Svezia, Ventura e un ruolo da Ct ancora vagante. Quel posto l'ha occupato Gigi Di Biagio, ma presto il nome ...

Panchina Italia - Costacurta a sorpresa su Mancini : “non c’è ancora l’accordo” : Panchina Italia – “Mancini e’ uno di quelli che potrebbero far ripartire il Calcio Italiano, ma non e’ il solo”. Cosi’ il vice commissario della Figc, Alessandro Costacurta si sbilancia sul futuro della Nazionale e sulle voci per la Panchina a margine di un incontro al Festival della Tv e dei Nuovi Media di Dogliani. “Abbiamo cinque o sei nomi di allenatori altissimo livello che possono aiutare la ...