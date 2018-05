Mancini | “Non sono un mago | serve tempo”

sportfair

: Roberto Mancini ha già conosciuto da giocatore le emozioni di una chiamata in Nazionale. Riviverle da CT immagino s… - delpieroale : Roberto Mancini ha già conosciuto da giocatore le emozioni di una chiamata in Nazionale. Riviverle da CT immagino s… - Vivo_Azzurro : #Nazionale???? ???#Mancini: 'Non sono un mago, nessuno lo è. In altri periodi c'era un'abbondanza incredibile. Sono t… - tuttosport : #Italia, , #Mancini: «Non sono un mago... #Buffon è sempre convocabile» -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Firenze, 24 mag. – (AdnKronos) – “Nonun, non ho la bacchetta magica per risolvere tutto in una partita, ci vuole tempo”. Lo dice il nuovo ct azzurro Robertodopo il primo allenamento della Nazionale a Coverciano sotto la sua guida. “Negli anni precedenti i talenti erano talmente tanti e tutti insieme che c’era un’abbondanza incredibile, ma io resto fiducioso perché penso che questi giocatori con un po’ di tempo possano diventare bravi e darci tanto, bisogna solo dargli fiducia. Molti di loroalle prime esperienze e non hanno giocato le coppe europee, che aiutano a crescere. E’ chiaro che il lavoro sarà un po’ più faticoso rispetto al passato, ma la Nazionale è sempre riuscita a migliorare i giocatori e le vittoriearrivate quando nessuno se le aspettava”, sottolinea, che in ogni caso ...