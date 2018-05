“Mamma | ti prego!” Federica | stroncata da una malore a 35 anni Il dramma si è consumato

caffeinamagazine

(Di giovedì 24 maggio 2018) L’acqua come elemento di vita. Di più, era il suo elemento di vita. Tutti i giorni, per, a seguire quella striscia nera dipinta sul fondo della piscina. Fino a ieri, quando la sua vita si è interrotta propria dentro quella vasca azzurra.Menotti è morta così, tra incredulità e disperazione, a 35enne.Una notizia che ha sconvolto il mondo del nuoto e due città intere come Aprilia, dove era nata e cresciuta praticando il suo sport preferito, e Lanuvio dove si era sposata e aveva dato alla luce due bambini.al momento delfatale era in piscina a nuotare, la sua grande passione fin da piccolina. Una disciplina che aveva praticato sotto le insegne della Rari Nantes Aprilia e che continuava a praticare nella sua nuova vita sui Castelli Romani dove si era trasferita dando vita ad una splendida famiglia con due figli.era una nuotatrice provetta e sulla sua ...