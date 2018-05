Mai scuotere i bambini | la «Shaken Baby Syndrome» può essere mortale

vanityfair

(Di giovedì 24 maggio 2018) È la principale causa di morte per maltrattamento per inei primi anni di vita. La(Sbs), sindrome del bambino scosso o trauma cranico abusivo, è una possibile conseguenza dello scuotimento, considerato una delle «manovre consolatorie» più frequenti per i piccoli di solito al di sotto dei due anni di vita. È quello il periodo del purple crying, che in genere dura fino ai 18 mesi: in quella fase, il bambino può piangere a lungo e, per i genitori, può risultare difficile riuscire a consolarlo. Succede soprattutto di sera, e il picco solitamente è intorno al secondo mese di vita del bambino, per poi ridursi notevolmente dopo il primo anno. Può capitare che i genitori, stanchi e nervosi, per calmare il figlio, inizino a scuoterlo. I rischi sono terribili: la testa e il cervello subiscono forze di accelerazione e decelerazione che provocano danni meccanici ai ...