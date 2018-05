Magic | The Gathering | 25 anni tra nostalgia | carte e online

gqitalia

(Di giovedì 24 maggio 2018) Era l’agosto del 1993 quando Wizards of the Coast lanciava sul mercato: The(da noi conosciuto per molticome: l’Adunanza), il primo gioco dicollezionabili al mondo. Ambientazione di stampo fantasy, illustrazioni che riportavano alla mente l’immaginario di Dungeons & Dragons e meccaniche semplici e intuitive. Tre ingredienti che trasformarono rapidamente quello che era stato pensato da Richard Garfield come un semplice passatempo, un modo per riempire i tempi morti delle convention di giochi da tavolo, in un fenomeno di culto senza precedenti. Nei venticinquetrascorsi dalla sua prima apparizione nei negozi,ha infatti dato vita a una delle comunità più vaste e variegate mai viste in ambito ludico, con più di settemila punti di ritrovo e milioni di appassionati sparsi per il globo, sempre pronti a sfidarsi e collezionare ...