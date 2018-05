Maggioranza al Senato | perché Conte rischia

In Senato Maggioranza potenziale per governo Conte sale a 171 : Roma, 24 mag. , askanews, sale virtualmente a 171 la maggioranza in sostegno del governo Conte al Senato, il ramo del Parlamento dove i numeri dell'asse giallo-verde sono più ballerini. Ai 58 della ...

Il Governo M5S-Lega ha una Maggioranza risicata al Senato : solo sette voti di margine : Il (probabile) Governo Conte rischia di non poter dormire sonni tranquilli. Ironia della sorte, un eventuale esecutivo targato M5S-Lega avrebbe 2 voti in meno dell'acerrimo 'nemico' Matteo Renzi: le truppe pentastellate e leghiste al Senato possono infatti contare su 167 voti a favore, mentre l'esecutivo guidato dall'allora segretario del Pd incassò a palazzo Madama la prima fiducia con 169 sì (stessa cifra poi ottenuta dal ...

D’Alfonso rimane governatore e senatore : la Maggioranza di centrosinistra gli salva (ancora) la doppia poltrona : Per il consiglio regionale dell’Abruzzo il presidente Luciano D’Alfonso, da più di due mesi anche senatore della Repubblica, può mantenere entrambi gli incarichi perché non è “incompatibile“. Esiste un articolo della Costituzione (il 122) che enuncia chiaramente l’impossibilità di essere sia componente di una giunta regionale sia parlamentare, ma non la pensa così l’assemblea abruzzese che, a maggioranza, con ...

Pd-M5S - al Senato Maggioranza risicata. Serve l’aiuto di Leu - gruppo misto e Autonomie : Pd-M5S, maggioranza sì ma risicata. Soprattutto al Senato. Prima ancora della prova su premiership e programmi, l’eventuale asse fra i Dem e i Cinque stelle deve fare i conti con i...

Fratelli d’Italia : “Salvini deve fare il presidente del Senato. Senza Maggioranza - si va al voto” : Per l'ex ministro della Difesa e attuale esponente di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, Matteo Salvini dovrebbe proporsi per la presidenza del Senato. "Un altro leghista alla presidenza del Senato significherebbe che Salvini è più capo della Lega che capo della coalizione". Proseguendo, La Russa dichiara inoltre di non essere favorevole a un accordo di governo che non sia completamente di centrodestra.Continua a leggere