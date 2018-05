Maggio dei Libri | domenica la festa di chiusura | tutto il programma degli eventi

Assegnazioni per la semifinale di Amici di Maria De Filippi di domenica 27 Maggio : i brani dei cantanti : La semifinale di Amici di Maria De Filippi andrà in onda eccezionalmente di domenica. La data della penultima puntata del programma è quella di domenica 27 maggio, in diretta su Canale 5 dalle ore 21.10. Resta confermata la diretta e la possibilità per il pubblico da casa di interagire attraverso il televoto ma la puntata viene posticipata a domenica per lasciare spazio alla finale di Champions League, su Canale 5 sabato 26 maggio. I ...

Euro Zona - scende la fiducia dei consumatori in Maggio : Teleborsa, - Si ridimensiona la fiducia dei consumatori Europei, lo rivela l'ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea , DG ECFIN, . ...

Euro Zona - scende la fiducia dei consumatori in Maggio : Si ridimensiona la fiducia dei consumatori Europei, lo rivela l'ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea , DG ECFIN, . La stima ...

Scaletta dei concerti di Biagio Antonacci a Roma - doppietta del 23 e 25 Maggio : orari e biglietti in prevendita : Con l'arrivo della seconda tranche del Dediche e Manie Tour al PalaLottomatica va in scena la doppietta di concerti di Biagio Antonacci a Roma, mercoledì 23 e venerdì 25 maggio, penultime date prima dell'appuntamento finale all'Unipol Arena di Bologna il 26. Col nuovo show Antonacci presenta i brani dell'ultimo omonimo album rilasciato lo scorso novembre da cui sono stati tratti i singoli In mezzo al mondo, Fortuna che ci sei e Mio fratello, ...

Quel Maggio del 68 - Bocci - il sindacalista che guidò la rivolta dei gregari : Eraldo Bocci era considerato il sindacalista, forse il rivoluzionario e, in Quell'anno, il sessantottino. Il 'Corriere dello sport' attribuì a lui 'la rivolta dei gregari'. Spiega: 'Si faticava tanto, si guadagnava poco. Anche negli ingaggi per i circuiti. Ai campioni come Gimondi e Adorni fino a un milione a riunione, ai ...

Hawaii Five-0 8/ In prima TV su Rai 2 - anticipazioni e trama dei primi 2 episodi (22 Maggio) : Hawaii Five-0, le anticipazioni della ottava stagione in onda ancora sulla seconda rete di Casa Rai, ecco la trama dei primi due episodi inediti di stasera.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:15:00 GMT)

Santa Rita da Cascia/ Santo del giorno - il 22 Maggio si celebra l'avvocatessa dei casi disperati : Il 22 maggio si celebra Santa Rita da Cascia. Nota come la Santa degli impossibili e l'avvocatessa dei casi disperati. Una grande tradizione devozionale attorno alla donna.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 05:44:00 GMT)

Giusy Ferreri in tour nel 2018 : tutte le date dei concerti da Maggio a settembre : Giusy Ferreri in tour nel 2018: la cantante italiana terrà alcuni concerti da maggio e per tutta l'estate per la presentazione dell'album Girotondo. Il suo ultimo progetto discografico di inediti pubblicato in ordine di tempo, ha visto la luce lo scorso anno. Giusy Ferreri è stata costretta a posticipare il tour di concerti a causa della nascita della sua primogenita che festeggia 8 mesi proprio in questi giorni. Giusy Ferreri ha preso ...

Il filosofo dei media Pierre Lévy e il fisico del cern Alvaro De Rujula a Opificio Golinelli - Maggio-giugno - : A bordo saliranno autorevoli intellettuali per riannodare i fili interrotti che un tempo hanno legato arte e scienza". Dopo Pierre Lèvy, secondo ospite del Centro Arti e Scienze Golinelli sarà il ...

Regione Veneto - Zaia “tradito” dalla sua Maggioranza : dopo tre anni abolito il limite dei due mandati per i consiglieri : In Veneto tornano i professionisti della politica, i consiglieri regionali a cui la carica piace così tanto che non la lascerebbero mai, i rappresentanti del popolo che si sono affezionati agli scranni di Palazzo Ferro Fini, al punto da non volerli lasciare neppure dopo due legislature, ovvero dieci anni di mandato. A Venezia, nel corso della piccola maratona per l’approvazione della nuova legge elettorale, gli Zaia-boys, i leghisti in ...

Lupin III : La cospirazione dei Fuma - Italia 1/ Curiosità e trama del film (19 Maggio 2018) : Lupin III: La cospirazione dei Fuma, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast i doppiatori: Roberto Del Giudice e Sandro Pellegrini. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 18:12:00 GMT)

Juventus - Buffon - l'oMaggio dei compagni. Dybala : 100 partite e 1040 giorni insieme" : E' l'ultima di campionato, è la festa scudetto, ma sarà soprattutto la giornata di Buffon. Il capitano bianconero saluterà oggi i suoi tifosi allo Stadium, passando la fascia a Chiellini e il ...

LUPIN III : LA COSPIRAZIONE DEI FUMA/ Su Italia 1 il film diretto da Masayuki Ozuki (oggi - 19 Maggio 2018) : LUPIN III: La COSPIRAZIONE dei FUMA, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast i doppiatori: Roberto Del Giudice e Sandro Pellegrini. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:26:00 GMT)

Costi e debiti - la strategia dei clan : 'Diamo il ristorante al calciatore'. L'obiettivo del medico era Maggio : Quando parlano di affari, chiudono sempre allo stesso modo: 'Qua ci vogliono avvocati, medici e calciatori...'. Concordano Mimmo Mollica, il presunto ragioniere dei Lo Russo, ma anche i due medici ...