M5s | Mulè Fi vs Padellaro | “Di Battista su Facebook? Schifoso È Repubblica Weimar

M5s - Mulè (FI) vs Padellaro : “Comportamento delinquenziale”. “E’ Berlusconi ad aver violato codice penale” : Polemica a L’Aria che Tira (La7) tra l’ex direttore de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, e il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. L’ex direttore di Panorama stigmatizza con toni fermi i 5 Stelle: “Non hanno chiesto un incarico di governo, ma continuano a fare le belle statuine. E si divertono un giorno a sparare contro il Pd, un giorno a sparare contro Forza Italia, un giorno a sparare contro Salvini“. ...

Governo : Mulè - escludo accordo Lega-M5s senza Fi : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “E’ uno scenario che non mi risulta e che escluderei perché la posizione del centrodestra unito è la stessa da due mesi; la coalizione non si divide e non accetterà che una parte importante e fondamentale della stessa coalizione venga estromessa in una qualsiasi forma di Governo”. Lo dice Giorgio Mulè di Fi a Radio 1 a proposito di un esecutivo Lega-M5S senza Forza Italia. “Non solo non ...

Governo - Mulè (F.I) : “M5s irresponsabile - inaffidabile ed immaturo”. E Di Maio non replica a Salvini : Alle parole di Luigi Di Maio, che dopo le consultazioni è tornato assieme a Giulia Grillo nel palazzo dei gruppi parlamentari di Montecitorio, in serata arriva la dura replica di Forza Italia per bocca del portavoce unico del partito Giorgio Mulè: “Di Maio e il M5S si sono dimostrati una volta in più irresponsabili, inaffidabili ed immaturi. Quella di oggi, con l’ennesimo di spaccare il centrodestra, è l’ennesima prova di ...

Tagli ai vitalizi - Forza Italia rivendica l’iniziativa. Mulè : “Lotta agli sprechi ci appartiene da prima che M5s nascesse” : “La batTaglia della lotta agli sprechi, anche relativamente ai vitalizi, ci vede in prima linea da prima che il M5s nascesse. Nella scorsa legislatura non abbiamo votato la legge Richetti perché era incompleta e creava un grave precedente in tema di diritti acquisiti, detto ciò se si procederà in ufficio di presidenza con una delibera corretta faremo la nostra parte. Problemi con FDI? Assolutamente no, abbiamo rapporti consolidati e ...