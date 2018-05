M5s-Lega | al popolo piace questo governo

Renzi : “Lega e M5s non hanno mai detto che avrebbero governato insieme - hanno fregato gli italiani” : L'ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, attacca l'alleanza M5S-Lega: "I Cinque Stelle non hanno mai detto che avrebbero fatto l'accordo con la Lega, altrimenti 'col cavolo' che prendevano il 32%. Lo hanno detto dopo aver 'fregato' gli italiani".Continua a leggere

Governo - Renzi : Lega-M5s ora establishment e casta - basta scuse : Roma, 24 mag. , askanews, - "E alla fine, dopo 80 giorni, ci siamo. Nel tempo necessario a fare un celebre giro del mondo letterario, l'alleanza tra Lega e Beppe Grillo ha più modestamente scritto un contratto e partorito il Governo delle larghe intese populiste". Lo ha scritto Matteo Renzi sulla enews aggiungendo ...

Governo Lega M5s : il Colle incarica Conte Premier. Chi saranno i ministri? : Il giorno tanto atteso è arrivato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo ore di tumultuosa polemica sui giornali, ha deciso di conferire l’incarico per la presidenza del consiglio al professore Giuseppe Conte, il futuro premier del Governo Lega M5S. “Sono professore e avvocato, ho perorato cause di varie persone e ora difendo l’interesse degli italiani in tutte le sedi Ue e internazionali, dialogando con le ...

Governo M5s-Lega - Di Maio detta la linea : “Ecco da dove inizierà il governo Conte” : Arrivando a Montecitorio, il capo politico del M5S Luigi Di Maio, annuncia i punti dai quali il governo M5S-Lega, guidato da Giuseppe Conte (che oggi sarà impegnato nelle consultazioni con le forze politiche), avvierà la propria azione politica: “Iniziamo dai più deboli, da quelli che sono stati tagliati fuori da tutte le politiche pubbliche di questo Paese e da quelli che fanno impresa e non riescono a d arrivare a fine mese perché ...

Le nuove pensioni targate Lega-M5s costano 15 miliardi all'anno in più : Ecco i conti delle nuove pensioni 'targate' Lega e M5s. Sono quasi ufficiali visto che sono arrivati ieri dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, che i dati certi li ha in mano. Consentire l'uscita dal ...

Governo M5s-Lega - totoministri del Premier Conte/ Consultazioni dalle 12 : Savona o Giorgetti all’Economia? : Governo Lega-M5s, totoministri del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie e Consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:08:00 GMT)

Sondaggi elettorali politici : flessione M5s - prende il volo Lega Nord : Il mese di maggio è agli sgoccioli e non c’è ancora un Governo in Italia. In attesa di scoprire cosa accadrà, con la probabile alleanza tra Movimento 5 Stelle e Lega Nord, sono stati pubblicati nuovi Sondaggi politici. Le ultime intenzioni di voto ai partiti giungono da Tecnè. L’istituto di ricerche registra delle novità al vertice, con una flessione da parte dei grillini, che scendono al di sotto della percentuale ottenuta in occasione delle ...

Lega-M5s - sicurezza - welfare e poca politica estera ecco come sarà il governo Conte : Al contrario il massimo livello di vaghezza si trova nei settori della politica estera , 64,4%, , del lavoro 65,8% del welfare e dell'istruzione , 66,7%, . Ma nel contratto di governo l'espansione ...

Governo Lega-M5s - una brutta storia di cui fa parte anche il Pd : di Paolo Bagnoli L’intesa tra i 5 Stelle e la Lega consegna l’Italia alla destra. Ed è un qualcosa di diverso rispetto alle passate esperienze di Governo del centrodestra. Questa volta, infatti, agiscono e interagiscono due fattori nuovi particolarmente rilevanti rappresentati dal non tanto recondito disegno leghista e dalla dimostrata inaffidabilità dei grillini il cui vuoto di consapevolezza istituzionale trova nella bramosia di Matteo Salvini ...

Governo M5s-Lega - braccio di ferro con il Quirinale sul ministero dell’Economia : Matteo Salvini insiste per consegnare la guida di via XX settembre all’economista Paolo Savona, che ieri si è dimesso dal fondo Euklid per «impegni pubblici», ma le cui posizioni molto critiche verso la Ue sollevano non poche preoccupazioni. Toccherà al premier incaricato Giuseppe Conte confrontarsi con Mattarella sulla lista dei ministri ...

J'ACCUSE/ M5s e Lega stanno già cambiando la Costituzione : ma senza dirlo : 5 stelle e Lega mettono a rischio gli equilibri istituzionali. Una restaurazione con valenza reazionaria. Per questo il Capo dello Stato deve fermarli. SALVATORE SECHI(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 06:02:00 GMT)CONTE PREMIER?/ Sapelli: Mattarella scelga tra l'Italia e i "mercati", int. a G. SapelliDI MAIO O CONTE PREMIER?/ L'amministratore deLegato (di 2 soci) non basta, ridateci un politico, di S. Panizza

GOVERNO LEGA-M5s - CONTE PREMIER INCARICATO DA MATTARELLA/ L'in bocca al lupo di Di Maio : Nuovo GOVERNO LEGA-M5S, MATTARELLA dà incarico a Giuseppe CONTE al Quirinale: "collocazione Italia in Ue e Costituzione prima del Contratto di GOVERNO". Salvini e Di Maio, "si parte"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 22:38:00 GMT)

Pressing della Lega per Savona. Da M5s ok ma attende il Colle : Un 'big' del partito di via Bellerio riferisce che Giorgetti punta sempre a ricoprire il ruolo di sottosegretario ma farebbe un passo avanti solo se il nodo dell'Economia dovesse essere lo scoglio ...

Lega-M5s hanno vinto sulla paura. Per batterli il Pd ha bisogno di un sogno : Caro Direttore, credo che la complessità del momento e ancor di più le informazioni che iniziano a trapelare su quella che sarà l’attività prossima di governo, impongono alla classe dirigente del Partito Democratico di riflettere in maniera profonda su quanto ci abbia distaccato dai nostri elettori,