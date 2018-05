Lutto a Bibione | Marco muore di cancro due anni dopo la moglie | i loro figli restano

fanpage

(Di giovedì 24 maggio 2018)Azzan è morto per unai polmoni a poco più di duedallaDoriana, deceduta per la stessa patologia nel 2016.orfani itre, due ragazze di 20 e 18e un bambino di 8, che sono stati affidati al momento a un cugino: "Non ci sono parole, resta solo la preghiera".