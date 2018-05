Luce e gas | ecco la dicitura sulla bolletta che non bisogna più pagare

Eni : gas e Luce incontra a Mestre consumatori (2) : (AdnKronos) – Durante l’incontro sono stati illustrati anche gli ottimi risultati raggiunti da ‘Filogiallo’, il canale telefonico dedicato alle Associazioni, in cui un team specializzato è a disposizione per supportare l’attività quotidiana degli operatori delle Associazioni e prevenire eventuali reclami e richieste di conciliazione.Infine le Associazioni dei consumatori hanno mostrato un notevole interesse per la ...

TARIFFE GAS E Luce/ Le chance dei consumatori per il passaggio al mercato libero : Tra circa un anno i consumatori dovranno dire addio alla fornitura di gas e LUCE in regime di tutela. Non tutti ne sono informati e sanno cosa possono fare. Ce lo spiega PATRIZIA FELETIG(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 03:53:00 GMT)

Eni : Descalzi - a fine piano 11 mln clienti gas & Luce - fatturato a 7 - 8 mld : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – L’Eni nel settore Eni gas & luce “punta a 11 milioni di clienti” dagli attuali 8 milioni e su “un fatturato a fine piano 2018-21 di 7,8 miliardi di euro e su un ebit a l 2021 che dovrebbe essere a 450 milioni di euro”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi, rispondendo alla domanda degli azionisti durante l’Assemblea. L'articolo Eni: Descalzi, a fine piano 11 ...

Quasi 9 italiani su 10 non fanno caso ai costi delle bollette di Luce e gas : Gli italiani non fanno caso a quanto pagano di bolletta, secondo quanto rileva il sito di comparazione dei prezzi Facile.it analizzando un campione di oltre 225.000 domande di nuova fornitura legate alle utenze domestiche tra gennaio e aprile...

Enel lancia sconti speciali su Luce e gas in occasione del Giro d’Italia : In occasione dell’edizione 2018 del Giro d’Italia, la popolare gara a tappe ciclistica iniziata alcuni giorni fa, Enel presenta delle …

Offerte business Luce e gas : ecco le migliori : Il mercato libero dell’energia offre un gran numero di Offerte per ridurre al minimo i costi dell’elettricità e del gas …

30% di sconto sia su Luce che su gas : passa ad Enel! : Solo quattro giorni di tempo per usufruire della nuova offerta Enel: fino al 3 maggio 2018, infatti, tutti i nuovi clienti potranno …

Luce e gas - risparmiare si può : risparmiare sulle bollette di Luce e gas si può, ma fare semplicemente attenzione ai propri consumi spesso non basta. Conoscere le regole e le tutele riconosciute ai consumatori fa, invece, la ...

Bollette - da "maggior tutela" a "mercato libero" : tutti dovremo cambiare gestore per Luce e gas : Bollette, dal 1 luglio 2019 cambia tutto. Per quella data è infatti in programma l'abolizione del servizio di maggior tutela, che garantisce la fornitura dell'energia elettrica ai clienti domestici e...

Come confrontare le tariffe di gas e Luce del libero mercato : le grandi novità del 2018 : Questo 2018 ha portato in dote sostanziali novità per quanto riguarda le tariffe di luce e gas. Da questo punto

Bollette - ora si risparmia : maxi-calo di Luce e gas - ecco perché pagheremo di meno : Da oggi il costo dell'elettricità diminuirà dell'8%, e si tratta di un vero e proprio record positivo, e quello del gas del 5,7%. L'Autorità per l'energia (che ha aggiornato...

