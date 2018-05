Lou Mornero - Lou Mornero EP

rockit

(Di giovedì 24 maggio 2018) Piccole etichette crescono. E vanno avanti per la loro strada. Una strada piena di curve, tortuosa, da percorrere senza pensarci troppo. Con romantica e sana testardaggine, in slalom tra economia di sussistenza, budget irrisori, soldi che vanno e vengono , ma più che altro vanno, . La 'Cabezon Records', per esempio: creatura nata grazie all'impegno a tutto campo di Mario Vallenari , ...