Lo spread in calo sotto 180 punti Borsa positiva

Borse europee in rialzo - spread in calo : 10.10 Le Borse europee aprono tutte in rialzo, tranne Francoforte, dopo la pubblicazione delle minute della Fed dalle quali emerge l'orientamento della banca centrale Usa verso un nuovo aumento dei tassi di interesse statunitensi. Piazza Affari è la migliore (+0,34% a 22.990 punti). Salgono anche Parigi (+0,19% a 5.576 punti) e Londra (+0,1% a 7.788 punti). Scende invece Francoforte, che cede lo 0,16% a 12.955 punti. Lo spread tra Btp e Bund ...

Titoli Stato : spread Btp-bund apre in calo a 181 punti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Avvio di giornata in calo per lo spread tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi. In apertura il differenziale è sceso a 181 punti, rispetto ai 189 della chiusura di ieri, con un rendimento al 2,32%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-bund apre in calo a 181 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

spread Btp Bund apre in calo a 181 punti : Lo Spread tra Btp e Bund apre in calo a 181 punti base rispetto ai 189 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,32%. Tokyo, chiusura in calo , -1,11%, - La Borsa ...

Lo spread vola oltre quota 190 - poi ripiega. Borse in calo : MILANO - Ore 16.10 . Torna a crescere lo spread, mentre il capo di Stato Sergio Mattarella si prepara a ricevere al Quirinale Giuseppe Conte come possibile presidente del Consiglio, come indicato da ...

Lo spread vola oltre quota 190 - Borse in calo : MILANO - Ore 10.15 . Si ferma la tregua per lo spread mentre il capo di Stato Sergio Mattarella si prepara a sciogliere le riserve sul nome di Giuseppe Conte come possibile presidente del Consiglio, ...

Lo spread risale sopra quota 180 - Borse in calo : MILANO - Ore 9.45 . Si ferma la tregua per lo spread mentre il capo di Stato Sergio Mattarella si prepara a sciogliere le riserve sul nome di Giuseppe Conte come possibile presidente del Consiglio, ...

Tregua per lo spread - Piazza Affari in calo : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Continua la Tregua per lo spread in attesa delle decisioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla sorte del futuro governo. Questa mattina il dfferenziale tra il Btp a 10 anni del Tesoro e il corrispondente Bund tedesco ha aperto a 176,2 punti, allineandosi ai livelli di ieri. Proprio ieri lo spread ha toccato i massimi dal 2014 a 185, sulla scia dell’incertezza legata al nuovo governo, ...

Tregua per lo spread - Piazza Affari in calo : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Continua la Tregua per lo spread in attesa delle decisioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla sorte del futuro governo. Questa mattina il dfferenziale tra il Btp a 10 anni del Tesoro e il corrispondente Bund tedesco ha aperto a 176,2 punti, allineandosi ai livelli di ieri. Proprio ieri lo spread ha toccato i massimi dal 2014 a 185, sulla scia dell’incertezza legata al nuovo governo, ...

Governo - la Commissione Ue avverte : «Italia ricordi l'alto debito pubblico» Ma lo spread è in - leggero - calo : A quel tempo, le speculazioni sulla Grexit dell'economia greca erano gravemente ferite». «Abbiamo appena presentato il nuovo quadro finanziario pluriennale. In esso ci sono elementi favorevoli per l'...

spread in leggero calo - Piazza Affari positiva : Lo Spread tra Btp e Bund apre a 182 punti, in calo rispetto ai 185 punti di ieri in chiusura di una giornata durante la quale il differenziale aveva raggiunto quasi quota 190 punti. Lo Spread resta ai ...

Piazza Affari/ Borsa in calo nel dividend day. Lo spread sopra 170 punti base (21 maggio 2018) : Borsa italiana news. Piazza Affari oggi non ha a che fare con dati macroeconomici in agenda. Si guarda ancora alla politica italiana. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:34:00 GMT)

Borsa - Piazza Affari in calo - spread vola oltre 170 punti : Avvio di settimana in netto ribasso per Piazza Affari, che continua la serie di sedute negative a causa del nervosismo dei mercati per la formazione di un governo M5S-Lega. In controtendenza rispetto ...

Borse in calo : con l’incertezza politica lo spread sfonda quota 160 punti : La Borsa di Milano resta la peggiore in Europa dopo l’avvio poco mosso e contrastato di Wall Street. Il Ftse Mib cede l’1,3% a 23.510 punti con il settore bancario nel mirino delle vendite. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi è salito a 160 punti con un rendimento in salita al 2,21%: la vendita sul mercato di Titoli di Stato italiani mette sotto pressione alcune banche in Borsa, tra le più esposte sul fronte dei bond ...

Le Borse ancora in calo E lo spread arriva a 160 : Lo spread anche oggi continua a salire. Il differenziale tra i Btp e i bund tedeschi ha toccato quota 160. Il Btp si è attestato al 2,2 per cento ed è ancora in crescita rispetto ai livelli toccati ...