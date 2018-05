Liverpool-Roma | i due tifosi romanisti resteranno in carcere fino a ottobre

Liverpool - restano in carcere i due tifosi della Roma arrestati per gli incidenti del 24 aprile : Liverpool - Si è tenuto questa mattina al Liverpool il processo ai due tifosi della Roma , Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, arrestati lo scorso 24 aprile dopo gli incidenti del prepartita di ...

Champions - l'Uefa apre procedimenti disciplinari per Liverpool e Roma dopo la semifinale d'andata : Roma - l'Uefa ha aperto un nuovo procedimento disciplinare nei confronti di Liverpool e Roma in seguito alla semifinale di andata di Champions League giocata il 24 aprile in Inghilterra. Il caso sarà ...

Procedimenti Uefa per Liverpool e Roma : ANSA, - Roma, 22 MAG - L'Uefa ha aperto dei Procedimenti disciplinari nei confronti di Liverpool e Roma dopo la semifinale d'andata di Champions League giocato il 24 aprile in Inghilterra. Nella ...

L’Uefa ha aperto dei procedimenti disciplinari nei confronti di Liverpool e Roma : L’Uefa ha aperto dei procedimenti disciplinari nei confronti di Liverpool e Roma dopo la semifinale d’andata di Champions League giocato il 24 aprile in Inghilterra. Nella riunione del prossimo 31 maggio della Commissione disciplinare, etica e di controllo dell’Uefa i Reds saranno chiamati a rispondere di accensione di fumogeni, lancio di oggetti e disordini dei tifosi, accusa quest’ultima mossa anche nei confronti della ...

Roma-Liverpool 4-2 ma non basta : la finale di Champions va ai Reds : A un gol dai supplementari, per continuare a sognare, e in grande. Serviva un miracolo, un secondo miracolo calcistico dopo quello contro il Barcellona. Ma in una partita palpitante, un Liverpool coriaceo e per nulla arrendevole o attento solo a difendere il 5-2 dell'andata, ed anche un fallo di mano nell'area piccola dei Reds, mandano in frantumi i sogni di rimonta della Roma e di accesso alla finale di Champions League. È ...

Liverpool-Roma - daspo per 4 tifosi giallorossi : Il Questore di Roma Guido Marino ha emesso 4 daspo a carico di altrettanti tifosi della Roma che in occasione dell’incontro di calcio Liverpool-Roma, disputata il 24 aprile scorso, sono stati arrestati dalla Polizia inglese per reati che vanno dalla rissa, al danneggiamento e al possesso di oggetti contundenti. (AdnKronos) L'articolo Liverpool-Roma, daspo per 4 tifosi giallorossi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Roma - Manolas : "Juve più abituata di noi a vincere. Liverpool - che peccato" : Non sarà così per Alisson, che invece il Mondiale lo farà e spera anche di vincerlo: "Per me - dice Manolas a Sky - è tra i migliori al mondo e nettamente il più forte in Italia, con distacco sugli ...

Liverpool-Roma - la famiglia di Sean Cox allo scoperto : “condizioni ancora critiche” : Il tifoso del Liverpool Sean Cox continua a lottare per la sua vita presso il Walton Center Hospital, dove è stato ricoverato dopo gli incidenti avvenuti prima della sfida tra Liverpool e Roma ad Anfield. Ecco il messaggio della famiglia: “Siamo stati meravigliati dal sostegno che abbiamo ricevuto da quando Sean è stato gravemente ferito due settimane fa. Dallo splendido staff medico del Walton Center che continua a prendersi cura di Sean ...

Roma - Bruno Peres : 'Liverpool? Siamo tristi - ma vogliamo tornare in Champions' : Bruno Peres, terzino della Roma, ha parlato a Premium Sport prima della partita sul campo del Cagliari: 'Dobbiamo pensare solo a noi, anche se hanno fatto un passo falso. Dobbiamo concentrarci e fare tre punti che ci avvicinerebbero alla Champions. ...

Roma-Liverpool - nuovo Daspo per il tifoso assolto : Il Tribunale di Roma ha convalidato ieri il provvedimento di Daspo per 5 anni emanato dal Questore di Roma Guido Marino, nei confronti del tifoso romanista che giovedì scorso è stato assolto dal ...

Roma-Liverpool - convalidato Daspo e obbligo di firma : Era stato assolto per la particolare tenuità del fatto, il tifoso romanista arrestato il 2 maggio scorso perché risultato con Daspo a carico emesso nei suoi confronti dalla Questura di Macerata. Ieri, il Tribunale di Roma, ha convalidato il provvedimento del Daspo per 5 anni emanato dal Questore di Roma Guido Marino nei confronti dello stesso, con l’obbligo di firma presso il commissariato di residenza dello stesso. (AdnKronos) L'articolo ...

Liverpool-Roma - convalidato il Daspo per il tifosi giallorosso assolto : per lui anche l'obbligo di firma : Daspo di cinque anni e obbligo di firma per il tifoso della Roma assolto dopo gli scontri di Liverpool Era stato assolto per la particolare tenuità del fatto, il tifoso romanista arrestato il 2 maggio ...