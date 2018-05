L' Isis voleva uccidere il principe George all' uscita da scuola

huffingtonpost

(Di giovedì 24 maggio 2018) Processo al via in Inghilterra, di fronte alla Woolwich Crown Court, contro Husnain Rashid, 32 anni, un britannico di fede musulmana accusato di essere simpatizzante dell'e d'aver incoraggiato mesi fa potenziali 'lupi solitari' a cercare di colpire il principino, figlio di William e Kate, all'dall'asilo.L'uomo, gommista, ma anche ex insegnante in unaislamica residente nel Lancashire, deve rispondere di sei capi d'imputazione per istigazione al terrorismo per i quali si proclama innocente. Secondo la pubblica accusa, si sarebbe nascosto dietro un canale online ribattezzato 'Lone Mujahid' per sollecitare all'azione giovani aspiranti jihadisti solitari.Rashid avrebbe segnalato le abitudini del piccolo erede al trono di Windsor, fornendo le indicazioni necessarie a mettere a segno un'azione violenta nei suoi confronti. Fra i suggerimenti, a quanto pare, quello ...