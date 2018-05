L’Irlanda è pronta a una nuova nuova rivoluzione | la legalizzazione dell’aborto

vanityfair

(Di giovedì 24 maggio 2018) In occasione del referendum del 25 maggio in Irlanda, Filomena Gallo, Segretario dell’Associazione Luca Coscioni, e Massimo Perduca, Board dell’Associazione, hanno scritto questa lettera a Vanity Fair. Il prossimo 25 maggio, a 40 anni dall’adozione della legge 194 che in Italia consentì l’interruzione volontaria di gravidanza, i cittadini irlandesi saranno chiamati alle urne su un referendum che vuole cancellare la legge che in quel Paese vieta l’aborto in qualsiasi circostanza, incluso lo stupro. Agli irlandesi sarà chiesto se vogliono abrogare l’articolo 40.3.3 della Costituzione, meglio noto come ottavo emendamento, che riconosce al feto lo stesso «diritto alla vita» della madre. Si tratta di un articolo aggiunto nel 1983 a seguito di un altro referendum che di fatto rese illegale l’aborto in quasi tutte le circostanze. Chiunque procuri o ...