Lione-Wolfsburg 4-1 | Finale Champions League calcio femminile 2018 | le francesi dilagano

DIRETTA/ Wolfsburg Lione (risultato finale 1-4 dts) : trionfo OL - terza Champions League consecutiva! (donne) : DIRETTA Wolfsburg Lione (donne), risultato finale 1-4 dopo i tempi supplementari: terza Champions League consecutiva per le francesi, che hanno ribaltato la partita in soli cinque minuti(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:24:00 GMT)

Wolfsburg-Lione - Finale Champions League calcio femminile 2018 : data - programma - orario e come vederla in tv : Il 24 maggio alle ore 18.00 italiane (ore 19.00 locali) Wolfsburg e Lione si affronteranno per disputare la Finale di Champions League di calcio femminile a Kiev. Le campionesse in carica del Lione hanno eliminato il Manchester City in semiFinale e inseguono il quinto titolo, mentre il Wolfsburg, due volte campione d’Europa. torna in Finale dopo aver superato il Chelsea. Quella a Kiev sarà la terza Finale fra le due squadre in sei anni e ...