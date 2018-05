L' inviato di Striscia in bici in bilico sul parapetto di Ponte Pietra

Eric Barbizzi a Striscia la Notizia / Video : chi è? Il nuovo baby inviato del tg satirico : Eric Barbizzi è il nuovo inviato di Striscia la Notizia . Ma chi è? Un baby talento che ha iniziato a fare il divulgatore scientifico a soli 6 anni(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:50:00 GMT)

Striscia la Notizia - aggredito a Napoli l' inviato Luca Abete : Continuano le aggressioni e le minacce ai danni degli inviati di Striscia la Notizia . Dopo il proiettile inviato al pugliese Pinuccio qualche giorno fa, ora è il turno di Luca Abete , che ha lavorato per il tg satirico su un'inchiesta riguardo i parcheggiatori abusivi di Napoli . La prima parte dell'inchiesta è andata in onda ieri sera, ma nella puntata di stasera verranno mostrate alcune immagini relative all'aggressione di Abete .Questa ...

Striscia la notizia shock : minacce di morte a un inviato : Striscia la notizia è una famosa trasmissione Mediaset nata per occuparsi prevalentemente di satira. Con gli anni però ha iniziato a specializzarsi anche in casi di cronaca, grazie soprattutto al lavoro di inviati caparbi e capaci. Sarebbe di questi giorni la notizia che l' inviato Pinuccio è stato vittima di un grave atto intimidatorio. Le minacce È una notizia tanto sconcertante quanto vera. Pinuccio, giovane inviato del Tg satirico, ha trovato ...

Paura a Striscia la notizia : hanno mandato un proiettile all' inviato Pinuccio : Pinuccio , inviato di Striscia , ha ricevuto un proiettile senza biglietto nella sua cassetta della posta. L'inviato di Striscia la notizia era di ritorno da Taranto dove continua ad occuparsi di ...

Striscia la Notizia - minacce di morte per un inviato : spedito proiettile a Pinuccio : Le inchieste di Striscia la Notizia sono sempre più scomode. Gli inviati del noto telegiornale satirico di Canale 5 firmato da Antonio Ricci continuano a subire minacce di morte. Dopo Luca Abete e Vittorio Brumotti è toccato anche a Pinuccio. Conseguentemente alle recenti inchieste su Parantepoli e Appaltopoli in Puglia, infatti, è stato spedito un proiettile indirizzato proprio a Pinuccio. Striscia la Notizia oggi: un proiettile per ...