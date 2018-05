L'intervista delle Iene : 'Io troppo 'Bello Figo' per lavorare - farò il tronista' : Durante la puntata de Le Iene trasmessa ieri 23 maggio, è stata mandata in onda L'intervista ad uno dei rapper più discussi del momento: Bello Figo. Il rapper, che con la sua hit "Non pago affitto” ha scalato le classifiche online (raggiungendo quota 20 milioni di visualizzazioni) aveva alzato un gran polverone per gli suoi scontri nei salotti televisivi con varie personalità note, tra cui Alessandra Mussolini. Nato 24 anni fa in Ghana, è ...

Il figlio delle stelle : intervista a Keir Dullea in occasione del restauro di 2001 Odissea nello Spazio - Best Movie : 2001 Odissea nello Spazio compie 50 anni, il suo futuro è già stato ampiamente scavalcato, ma la visione di Kubrick è sempre in vantaggio sul cinema e sul mondo, come una sinfonia di Beethoven o un quadro di Lucio Fontana. « Quando il film uscì metà dei critici lo stroncò, venivano a chiederci quale era il senso di quel finale. All'anteprima di New York ...

Pietro Delle Cave : 'Tutti i segreti dei prodotti Anlas' [intervista ESCLUSIVA] : ... quello Delle maxi enduro, dove poter inserirci in maniera competitiva a livello di tecnologia e proposta, senza costringerci da subito a dover coprire la totalità dell'offerta nel mondo moto, dal ...

Carmen Consoli - un'orchestrina da camera per cantare l''Eco delle sirene' " intervista : Un po' come nel tour , anche la scaletta dell'album riunisce per lo più storie femminili che riflettono lo sguardo della cantante sul mondo. "Volevo vedere i mie pezzi sotto un'altra luce", dice ...

intervista – Suor Cristina : «Così la fede mi ha aiutata a ricercare il valore delle piccole cose oltre il successo» : Sono passati quattro anni da quando la seconda edizione del talent show “The Voice of Italy” fu scossa da un talento inaspettato che di lì a poco avrebbe scritto una pagina di storia della musica italiana: quello di Suor Cristina Scuccia alias “Sister Cristina” la Suora orsolina divenuta celebre per aver interpretato in chiave religiosa i testi di Alicia Keys e Madonna, solo per citarne alcuni. Oggi vestita di un nuovo ...

COLONY - intervista a Sarah Wayne Callies e descrizione delle nuove guest star! : Continuano a piovere notizie e indiscrezioni sulla nuova stagione di COLONY, in arrivo fra meno di un mese. Quest'oggi per voi abbiamo un'interessante Intervista a Sarah Wayne Callies, fatta durante la convention Walker Stalker a Chicago, e la descrizione ufficiale delle guest star che vedremo nei nuovi episodi. Se siete interessati, continuate la lettura!ARTICOLI CORRELATI: COLONY - Nuova key art, Intervista a Tory Kittles e Peter Jacobson e ...

COLONY - Nuova key art - intervista a Tory Kittles e Peter Jacobson e delle misteriose coordinate : Continuiamo a parlare della terza stagione di COLONY, ogni giorno più vicina! Quest'oggi vi mostriamo una Nuova key art, un intervista dietro le quinte con Tory Kittles e Peter Jacobson e delle misterose coordinate. Se volete saperne di più continuate la lettura!ARTICOLI CORRELATI: COLONY - La battaglia non è ancora finita... parola di Josh e Sarah e i titoli dei primi sei episodi!Cominciamo con la key art rilasciata da USA Network sulle pagine ...