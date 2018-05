L’incarico a Giuseppe Conte visto dalla stampa straniera

Habemus premier : Giuseppe Conte ha ricevuto L’incarico : Habemus premier . O quasi. Si chiama Giuseppe Conte , fa il docente di diritto privato, ha 54 anni, un figlio di 10, un profilo Facebook attivo da poche ore, un curriculum finito al centro di alcune polemiche e già due record da premier in pectore. Uno: è stato il primo uomo a salire al Colle per ricevere l’incarico da premier e presentarsi per la prima volta all’uomo che quell’incarico doveva darglielo, il Presidente della ...

Governo - il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato L’incarico a Giuseppe Conte per formare il nuovo esecutivo. Ha accettato con riserva : Finisce così l’attesa per la formazione di un nuovo Governo targato Movimento 5 Stelle-Lega. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale nel pomeriggio. Fonti in casa Lega assicuravano già nella mattina: “Siamo pronti a partire”. Di Maio invece aveva detto: “Conte? Ci siamo sentiti per farci un in bocca al lupo per l’Italia, non per noi. Se ci vedremo? No, ...