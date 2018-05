Liam Gallagher incontra per la prima volta la figlia Molly dopo 19 anni

La figlia di Liam Gallagher ritrova il padre dopo vent’anni - la prima foto insieme coi fratelli : La figlia di Liam Gallagher, Molly Moorish, ha incontrato per la prima volta suo padre dopo 19 anni: lo storico frontman degli Oasis, ora hitman solista che ha sbaragliato la classifica inglese con l'album di debutto As You Were, non è stato certo un padre presente per questa ragazza che ha visto solo una volta da bambina. Ora però il rocker ha condiviso una sua foto accanto alla figlia di 21 anni, nata dalla storia con Lisa Moorish con cui ...

Sesso ad alta quota per Liam Gallagher con la Allen? Tensione con l'ex moglie : Liam Gallagher si è reso protagonista di un rapporto focoso ad alta quota con Lily Allen? I fan sono tormentati da questi interrogativi da circa quattro anni. Infatti proprio nel 2014 il cantante ha ...

Paper Crown di Liam Gallagher è il nuovo singolo da As You Were : video - testo e traduzione : Paper Crown di Liam Gallagher è disponibile da oggi sul canale YouTube ufficiale dell'artista. Il nuovo singolo è disponibile in radio e in digital download e da oggi è online anche il video ufficiale, ultimo brano estratto dall’album As You Were che ha decretato il debutto di Liam Gallagher come solista. Protagonista del video è l’attrice britannica Sienna Guillory (in molti la ricorderanno nella serie tv Luther e Fortutide e in film come ...

Fra Rkomi e Liam Gallagher ci sono più analogie che differenze - : «Sento già di far parte di quel mondo, perché i colossi del rap sono i primi ad accorgersi del mio modo atipico di esprimermi. Questo succede sia sul palco che in studio». Non c'è niente di più ...

Liam Gallagher - due nuove date in Italia a novembre : L’Italia ha un posto speciale nel cuore di Liam Gallagher. [arc id=”5eea80e4-61a2-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo l’annuncio come headliner agli I-Days 2018, Liam ha aggiunto due nuovi concerti in programma nel nostro Paese in autunno. Il cantante britannico salirà sul palco della Zoppas Arena di Conegliano (TV) il prossimo 15 novembre e del Palalottomatica di Roma il giorno seguente, il 16. via GIPHY Potrai acquistare i ...

Liam Gallagher torna in Italia : «Non ho voluto reinventare nulla o lanciarmi in viaggi ipergalattici. È lo stesso suono di Cold Turkey di Lennon - degli Stones - dei classici. Ma fatti a modo mio - ora» : Liam Gallagher torna in Italia con due nuovi concerti. Il celebre artista inglese si esibirà infatti il prossimo 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano (TV) ed il giorno seguente, il 16, al Palalottomatica di Roma. I biglietti per i due show saranno disponibili dalle ore 10.00 di mercoledì 4 aprile in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it per 24 ore. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di ...