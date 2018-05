L’Fbi ha smantellato un attacco informatico a 500mila router 

agi

(Di giovedì 24 maggio 2018) L’Fbi ha sequestrato un dominio usato da un gruppo di attaccanti per infettare più di 500mila router, in una campagna che, secondo le autorità americane, sarebbe riconducibile ad hacker di Stato russi. E non a un gruppo qualsiasi ma agli ormai famosi Fancy Bear (o Sofacy, o APT28), gli stessi accusati di aver hackerato i server e le email dei Democratici americani nel 2016 nonché di una serie di altre importanti incursioni informatiche. Il gruppo in questione avrebbe utilizzato un malware, un software malevolo, battezzato VPN Filter, per infettare oltre mezzo milione di router in 54 Paesi. A dare dettagli su questa infezione erano stati, mercoledì, i ricercatori di Cisco, la nota azienda di apparati di rete che ha anche una unità dedicata alla cybersicurezza, Talos. Come funziona il malware Nel loro comunicato, gli analisti di ...