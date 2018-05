Lenovo : in 4° trimestre fatturato a 10 - 6 mld di dollari : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Il gruppo Lenovo archivia il quarto trimestre fiscale e l’intero anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2018. Per il quarto trimestre dell’esercizio 2017/ 18, Lenovo ha riportato 10,6 miliardi di dollari di fatturato, con un incremento del +11% su base annua – il primo aumento a due cifre in 10 trimestri – a dimostrazione , sottolinea la società, di una performance sempre più solida. Nel ...

Lenovo : in 4° trimestre fatturato a 10 - 6 mld di dollari (2) : (AdnKronos) – Per l’intero anno fiscale, i ricavi complessivi dell’azienda sono stati superiori a $ 45,3 miliardi, in crescita del +5% su base annua. La performance operativa del gruppo ha raggiunto i 193 milioni di dollari, migliorando di 96 milioni di dollari su base annua.La società ha registrato una perdita netta di 189 milioni di dollari per l’intero anno, dovuta principalmente al costo una-tantum dello storno di $ ...