Lenovo | in 4° trimestre fatturato a 10 | 6 mld di dollari 2

(Di giovedì 24 maggio 2018) (AdnKronos) – Per l’intero anno fiscale, i ricavi complessivi dell’azienda sono stati superiori a $ 45,3 miliardi, in crescita del +5% su base annua. La performance operativa del gruppo ha raggiunto i 193 milioni di, migliorando di 96 milioni disu base annua.La società ha registrato una perdita netta di 189 milioni diper l’intero anno, dovuta principalmente al costo una-tantum dello storno di $ 400 milioni non-cash, risultante da imposte differite nel terzo2017/18. L’utile base per azione nel quartofiscale è stato di 0,28 centesimi di dollaro e per l’intero anno la perdita di base per azione era di 1,67 centesimi. Il consiglio di amministrazione diha dichiarato un dividendo di 2,61 centesimi per azione per l’anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2018. L'articolo: in 4°...