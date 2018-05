Lea De Seine | tutta papà Bradley Cooper

vanityfair

: Aggiornamento ships di giulielle: SAINT WEST KARDASHIAN?? LEA DE SEINE COOPER SHAYK. Madonna Raga troppo belliiiiii - giulielle16 : Aggiornamento ships di giulielle: SAINT WEST KARDASHIAN?? LEA DE SEINE COOPER SHAYK. Madonna Raga troppo belliiiiii -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Sarà la copia di mamma o assomiglierà di più al? La domanda era passata nella mente dei fan di Irina Shayk ealla notizia che i due avevano deciso di mettere su famiglia. Ma Lea De, un anno festeggiato a febbraio, non l’aveva ancora vista nessuno, complice la voglia dei genitori di tutelarne l’immagine il più possibile. Le prime foto della bambina arrivano da New York. LEGGI ANCHEMet Gala 2018, tutte le coppie sul red carpet (e una proposta di matrimonio) E la somiglianza, almeno per ora, giocaa vantaggio dell’attore. Capelli e occhi chiari, la piccola Lea fa capolino curiosa dal passeggino, durante un giro per la città insieme alla madre, che dopo gli ultimi red carpet internazionali, Cannes e Met Gala su tutti, ha infilato una comoda tuta verde per godersi la sua bambina. Unica nota glamour, l’anello di fidanzamento, stesso ...