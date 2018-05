Le verità di Rafa Nadal | “vorrei affrontare Federer in finale e superare il suo record

sportfair

: @manueldelorenzo @fralittera @Nicolasgiardi e lo stesso con chiunque, anche Nagatomo, se viene pagato 4 milioni in… - p_in_algeri : @manueldelorenzo @fralittera @Nicolasgiardi e lo stesso con chiunque, anche Nagatomo, se viene pagato 4 milioni in… -

(Di giovedì 24 maggio 2018)è tornato a parlare del suo rapporto con Roger: un po’ rivali un po’ ‘compagni’, frae sfide future alle quali lo spagnolo non vuole rinunciare Dopo aver vinto gli Internazionali d’Italia per l’ottava volta,si è preso una piccola pausa in vista dell’imminente Roland Garros. Slam francese nel quale, per il secondo anno di fila, Rogernon ci sarà. Com’è noto, lo svizzero ha preferito saltare la stagione su terra per preservare le energie in vista della stagione su erba. In una recente intervista rilasciata alla ‘rosea’,ha parlato proprio del rapporto che ha con Roger, fra rivalità e amicizia, del suodi Slam che intendee della volontà di affrontarlo in: “quella con Rogercredo sia stata e sia una rivalità positiva che resterà nella ...