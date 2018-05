Le squadre della National Football League verranno multate se i loro giocatori si

Royal Wedding - che squadre tifano i componenti della famiglia Reale inglese? : Che squadra tifa il Principe William? Il Duca di Cambridge, il Principe William, è probabilmente il membro più attivo della famiglia Reale nel mondo del calcio. Appassionato fan di Aston Villa, ha ...

TOTS FIFA 18 : tutto quello che devi sapere sui Team of the Season - le squadre della Stagione! : Domenica 15 aprile nel corso della FUT Champions CUP di Manchester EA Sports ha fornito i primi dettagli sul rilascio dei TOTS di FIFA 18! Seguici sul GRUPPO FACEBOOK A partire da FIFA 12 EA Sports rilascia una serie di “Team of the Season”, scegliendo per ognuno dei campionati maggiori, 23 calciatori che si sono […] L'articolo TOTS FIFA 18: tutto quello che devi sapere sui Team of the Season, le Squadre della Stagione! proviene da I ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della settima giornata. Cina campione tra le donne : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 19 incontri nella settima giornata di gare, con le finali in tutti i sei tabelloni, ad eccezione della Championships Division maschile, unica gara di domani. Tra le donne titolo alla Cina. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Semifinali Cina-Svezia 3-0 Corea del Sud-Germania 2-3 Medaglie di bronzo per Svezia e ...

Atletica - Mondiali marcia a squadre 2018 : Liang Rui firma il record del mondo della 50 km! Tripletta Giappone al maschile : Nella notte sono iniziati a Taicang (Cina) i Mondiali a squadre di marcia. Spazio alle due 50 chilometri in attesa delle gare sui 20 chilometri che si disputeranno tra stamattina e stanotte. La cinese Liang Rui si è imposta con grande autorevolezza nella prova femminile, che faceva il suo debutto in questa competizione, siglando anche il nuovo record del mondo. La 23enne ha fermato il cronometro sul tempo di 4h04:36, migliorando così di 80 ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della sesta giornata. Cina-Giappone sarà la finale femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 54 incontri nella sesta giornata di gare in tutte i sei tabelloni, con le semifinali della Championships Division femminile, che hanno designato Cina e Giappone quali finaliste. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Quarti di finale Cina-Austria 3-0 Corea del Sud-Giappone 3-1 Svezia-Inghilterra ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della quinta giornata. Corea Unificata in semifinale nel torneo femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 56 incontri nella quinta giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile, con la sorpresa della scelta di Corea del Sud e Corea del Nord di non affrontarsi nei quarti di finale della Championships Division femminile, proseguendo la competizione con un team unificato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della quarta giornata. Conclusa la fase a gironi - iniziati gli ottavi : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati gli ultimi 72 incontri nella quarta giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile, per il completamento della fase a gironi. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Group B – Cina 3 – 0 Corea del Nord Group C – Bielorussia 2 – 3 Cina Taipei Group C – Singapore 0 ...

Calcio - Mondiali ogni 2 anni? Lo studio della FIFA con un torneo speciale a 8 squadre : La FIFA starebbe pensando all’organizzazione di un Mondiale biennale a cui parteciperebbero soltanto otto squadre. Questa è la grande indiscrezione riportata dal quotidiano francese L’Equipe. Si tratterebbe di un torneo da disputare ogni due anni, già a partire dal 2021, a cui parteciperebbero otto Nazionali (scelte in base a criteri ancora non precisati) da disputare tra ottobre e novembre (con buona gioia dei club). Si parla di un ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della terza giornata. Altre 96 sfide disputate : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 96 incontri nella terza giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division femminile Group A – Russia 3 – 2 Svezia Group A – Singapore 1 – 3 Cina Group B – Austria 0 – 3 Giappone Group C – Cina Taipei 0 – 3 ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della seconda giornata. Altre 96 sfide disputate : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 96 incontri nella seconda giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Group A – Hong Kong 2 – 3 Svezia Group B – Cina 3 – 0 Repubblica Ceca Group C – Bielorussia 0 – 3 Giappone Group A – Romania 0 – 3 ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della prima giornata. Quasi 100 sfide disputate : Sono scattati ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati oltre 100 incontri nella prima giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division femminile Gruppo A – Singapore 3 – 2 Svezia Gruppo A – Cina 3 – 0 India Gruppo B – Ucraina 0 – 3 Giappone Gruppo D – Brasile 0 – 3 ...

