Le nuove pensioni targate Lega-M5s costano 15 miliardi all' anno in più

Ecco come funziona il sistema quota per le pensioni per vecchie e nuove misure Video : Dopo l’ottimismo di queste ultime frenetiche giornate circa la nascita del nuovo Esecutivo Lega-M5S, la giornata odierna sembra in controtendenza. Le voci che provengono dai Palazzi di Governo confermano uno stallo per quanto riguarda gli accordi tra i due partiti che sembravano in procinto di aver trovato la sintesi giusta per dotare il paese di un nuovo Governo. Serve ancora tempo, questo quanto dicono gli esponenti delle due forze politiche. ...