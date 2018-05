Le consultazioni di Conte alla Camera - DIRETTA

+10 per Conte al Senato. Con il primo giro di consultazioni si rinsalda la maggioranza : Il premier incaricato Giuseppe Conte, dopo il primo giro di consultazioni, è a quota più 10 voti al Senato. Il governo partiva con 167 sì (Lega+M5s) a palazzo Madama, dove ha margini esigui; adesso è a 171 dopo aver incassato gli ok del Maie (Riccardo Merlo e Adriano Cario) e dei senatori Buccarella e Martelli. La fiducia, al Senato, si ottiene a quota 161. Inoltre, alla ripresa del turno pomeridiano di consultazioni, ...

GOVERNO M5S-LEGA - consultazioni PREMIER CONTE/ Totoministri - Colle avvisa : “Nessun veto - ma no a diktat” : GOVERNO Lega-M5s, Totoministri del PREMIER Giuseppe CONTE: ultime notizie e CONSULTAZIONI oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:30:00 GMT)

Giuseppe Conte - consultazioni alla Camera - cosa dice Salvini? Video : Giuseppe Conte, il probabile nuovo premier del Governo italiano, si trova al momento presso la Camera per le opportune consultazioni. Luigi Di Maio del Movimento Cinque Stelle ha confermato intanto di essere d'accordo con Salvini circa Savona tra i profili migliori del nuovo Governo. Si fanno sempre più frenetici i contatti tra Lega e M5S per preparare quanto prima il tutto. Conte, intanto, sta 'prendendo le misure' ai partiti, iniziando da ...

Via alle consultazioni - Conte domani potrebbe sciogliere la riserva. L’irritazione di Mattarella : inammissibili diktat al premier : Al Quirinale stanno attendendo i risultati delle consultazioni di Giuseppe Conte dopo l’incontro di ieri. Alla domanda se esistano veti presidenziali su alcuni ministri, al Quirinale si risponde che il tema all’ordine del giorno non è quello di presunti veti ma, al contrario, quello dell’inammissibilità di diktat nei confronti del presidente del Co...

Governo M5s-Lega - consultazioni premier Conte/ Totoministri - Savona all'Economia? Di Maio e Salvini allineati : Governo Lega-M5s, Totoministri del premier Giuseppe Conte: ultime notizie e consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:47:00 GMT)

Conte - via alle consultazioni alla CameraRenzi : ora governano - sono loro la casta : Il discorso di Conte piace all'Europa: per Moscovici "il fatto che si si sia pronunciato a favore di un dialogo con le istituzioni europee va nella giusta direzione". L'ex premier attacca: "Adesso loro diventano il potere. Non hanno più nessuno cui dare la colpa.

Via alle consultazioni - Conte domani potrebbe sciogliere la riserva : Giuseppe Conte è arrivato (in taxi) alla Camera dei Deputati per le consultazioni che hanno avuto inizio alle 12 e incontrerà i rappresentanti dei partiti nella sala dei Busti della Camera. Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’incarico di formare il governo e lui ha accettato con riserva, confermando la vocazion...

Governo - Conte alla Camera. consultazioni coi partiti - la diretta : Il premier incaricato incontra i partiti. Renzi: "Opposizione dura, ora loro diventano l'establishment" Mattarella incarica Conte. E fissa i paletti - di A.COPPARI IL PUNTO Primo: farsi rispettare - ...

Governo : Giuseppe Conte alla Camera per consultazioni. Di Maio : 'Su Savona d'accordo con Salvini : E tra i nodi principali sembra esserci quello del ministero dell'Economia che la Lega rivendica per PAOLO Savona. "Con Salvini e la Lega - ha detto in proposito questa mattina Luigi Di Maio - siamo ...

Conte sta facendo le sue consultazioni : Il presidente del Consiglio incaricato sta incontrando i capi dei gruppi parlamentari: già domani potrebbe tornare al Quirinale per presentare il suo futuro governo The post Conte sta facendo le sue consultazioni appeared first on Il Post.

Governo - Conte alla Camera. Via alle consultazioni coi partiti : Il premier incaricato è arrivato a Montecitorio in taxi, ma con a seguito le auto di scorta Mattarella incarica Conte. E fissa i paletti IL PUNTO Primo: farsi rispettare - di P.F. DE ROBERTIS

In diretta le consultazioni del Premier incaricato Giuseppe Conte con i gruppi parlamentari : Ore 11:45 - Mancano ormai pochissimi minuti all'avvio dei colloqui del Premier incaricato Giuseppe Conte con i rappresentati del gruppi parlamentari di Camera e Senato. I primi a presentarsi nella Sala dei Busti saranno i componenti del gruppo misto della Camera dei Deputati "Europa-Centro democratico" e i componenti del gruppo misto al Senato "più Europa con Emma Bonino".Le consultazioni del Premier Giuseppe ConteGiovedì 24 maggio 2018, ore ...

Al via alle consultazioni - Conte domani potrebbe sciogliere la riserva : Giuseppe Conte è arrivato (in taxi) alla Camera dei Deputati per le consultazioni e in giornata incontrerà i rappresentanti dei partiti nella sala dei Busti della Camera a partire dalle 12. Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’incarico di formare il governo e lui ha accettato con riserva, confermando la vocazion...