Le consultazioni del premier incaricato Di Maio | ' Ci sarà Savona'

In diretta le consultazioni del Premier incaricato Giuseppe Conte con i gruppi parlamentari : Ore 11:45 - Mancano ormai pochissimi minuti all'avvio dei colloqui del Premier incaricato Giuseppe Conte con i rappresentati del gruppi parlamentari di Camera e Senato. I primi a presentarsi nella Sala dei Busti saranno i componenti del gruppo misto della Camera dei Deputati "Europa-Centro democratico" e i componenti del gruppo misto al Senato "più Europa con Emma Bonino".Le consultazioni del Premier Giuseppe ConteGiovedì 24 maggio 2018, ore ...

Conte - è il giorno delle consultazioni : Tredici incontri, a cominciare dalle 12, fino alle chiusura questa sera programmata alle 19. E' il calendario delle consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte , che ha ...

Conte - oggi è il giorno delle consultazioniMoscovici : bene le sue parole sull'Europa : Di Maio soddisfatto: "oggi inizia la Terza Repubblica". Calenda: è un governo elettorale. Apprezzamenti dal commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici.

Governo M5s-Lega - totoministri del Premier Conte/ consultazioni dalle 12 : Savona o Giorgetti all’Economia? : Governo Lega-M5s, totoministri del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie e Consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:08:00 GMT)

Governo - consultazioni del premier 'in pectore' Conte dalle ore 12 : Ansa 9 di 14 GIANCARLO GIORGETTI Partita tutt'altro che chiusa sull'Economia, dove Di Maio e Salvini, nonostante il non gradimento del Colle, insistono sul nome di Paolo Savona. Tra le alternative ...

Dalle consultazioni alla fiducia : ecco il timing per la nascita del nuovo governo : Il conferimento dell'incarico di formare il governo a Giuseppe Conte avvia un nuovo timing istituzionale. Si parte subito con le consultazioni . Il presidente del Consiglio incaricato incontrerà già ...

consultazioni - Mattarella convoca M5s e Lega. Scontro delle due forze politiche con il capogruppo Ppe Weber : Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro. Politica Paolo ...

Governo M5s-Lega - c'è il nome del premier/ Di Maio e Salvini ministri : oggi nuove consultazioni da Mattarella : Governo M5s-Lega, accordo sul premier: Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno ministri, oggi nuovo giro di consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:20:00 GMT)

Governo - la battuta del leghista Giorgetti dopo le consultazioni : “Più vicino l’accordo o il voto? L’accordo per il voto” : “Più vicino l’accordo o il voto? L’accordo per il voto”. Questa la battuta del capogruppo leghista alla Camera Giancarlo Giorgetti, dopo le consultazioni di M5s e Lega con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Silenzio o quasi, invece, dai due leader. Di Maio è entrato e uscito dal Quirinale in auto, mentre Salvini ha rivendicato di “non voler aggiungere altro”, dopo le distanze che restano ancora nei due ...

La diretta streaming delle consultazioni al Quirinale : Sergio Mattarella incontrerà Matteo Salvini e Luigi Di Maio e chiederà loro se sono riusciti a formare un accordo per sostenere un nuovo governo The post La diretta streaming delle consultazioni al Quirinale appeared first on Il Post.

Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella : "Nomi non ne facciamo" : "Nomi non ne facciamo, su questo io e Matteo Salvini siamo d'accordo". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio al termine dell'incontro avuto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader M5S ha quindi riferito di aver chiesto qualche altro giorno al Capo dello Stato per poter ultimare il contratto di governo. "Con Salvini siamo d'accordo che i nomi pubblicamente non li facciamo e in questo momento abbiamo ...

consultazioni M5S-Lega - i dubbi e i paletti del Colle sui nomi : ROMA. Il nome di alto profilo che Sergio Mattarella chiede ha messo Di Maio e Salvini di fronte all'affannosa ricerca che si protrae fin quasi all'appuntamento al Colle con il capo dello Stato . I ...

GOVERNO LEGA-M5S - SALVINI E DI MAIO DA MATTARELLA/ consultazioni separate prima di dire il nome del premier? : GOVERNO, ultime notizie live: nuovo incontro tra SALVINI e Di MAIO nella notte, contratto M5s-Lega è (quasi) pronto. Consultazioni da MATTARELLA: ancora senza il nome del premier?(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:30:00 GMT)

Governo - dopo le consultazioni Berlusconi chiede di rimanere solo con Mattarella : “Gli ho parlato della salute di Dell’Utri” : Silvio Berlusconi porta Marcello Dell’Utri al Quirinale. Un avvenimento che sarebbe stato fisicamente possibile fino a qualche anno fa, quando il primo era presidente del consiglio e il secondo influente senatore e fondatore di Forza Italia. Dal 2014, però, Dell’Utri è detenuto dopo essere stato condannato per concorso esterno di associazione mafiosa. Ed è proprio della sua detenzione che l’ex cavaliere ha voluto parlare con il ...