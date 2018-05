Lazio | Strakosha recupera a Formello | Immobile saluta l' Italia | ' Torno a casa e tiferò

Lazio - Tommaso Paradiso : 'Strakosha il peggiore portiere della serie A' : La delusione per la sconfitta contro l'Inter non accenna a dissolversi. Tante le critiche arrivate dai tifosi della Lazio, tra questi anche Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti: 'Il calcio è ...

Lazio-Atalanta - le pagelle : Strakosha è un muro - Caceres sbanda : Strakosha 8 Protagonista assoluto della ripresa: salva il pareggio con una splendida deviazione su Freuler e con un intervento miracoloso su Gomez. Rischia l'osso del collo su Ilicic, salvato dal palo ...

Lazio-Atalanta 1-1 : Caicedo risponde a Barrow - poi ci pensa Strakosha a salvare Inzaghi : ROMA - Non ce la fa la Lazio a battere l'Atalanta all'Olimpico: finisce 1-1 e quindi si riduce a due punti il vantaggio dei biancocelesti sull'Inter. Sempre più probabile che per il posto Champions ...

Straordinaria Atalanta - solo Strakosha salva la Lazio : all'Olimpico finisce 1-1 : Cronaca Assente Immobile, Inzaghi sceglie Caicedo dal primo minuto. Nani e Anderson in panchina, starting line confermata con Luis Alberto e Milinkovic alle spalle della pantera ecuadoregna. Nell'...

Lazio - controlli per Patric. Strakosha e Parolo in dubbio per la Sampdoria : Non c'è tempo per festeggiare. A neanche 24 ore dalla vittoria con la Fiorentina, la Lazio è già in campo a Formello. Nel centro sportivo biancoceleste si allenano i giocatori rimasti a riposo ieri al ...

Lazio-Roma - Strakosha e Marusic : "Reazione importante" : I due calciatori biancocelesti al termine del derby con la Roma: "Partita combattuta, faremo il possibile per arrivare in Champions"

Pagelle Lazio-Roma 0-0 - Serie A 2018. Dzeko si scatena nel finale. Ottimo Strakosha : Finisce 0-0 il derby della capitale. Un punto a testa tra Lazio e Roma, che rimangono insieme al terzo posto in classifica, andando +1 sull’Inter nella corsa alla Champions League. Ecco le Pagelle LAZIO Strakosha 6,5: un solo grande intervento, ma assolutamente decisivo sul meraviglioso colpo di testa di Dzeko Luiz Felipe 6,5: nel giorno del suo primo derby il giovane brasiliano si conferma una delle più belle sorprese della stagione dell ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : Strakosha e la traversa salvano la Lazio - derby pari! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della 32^ giornata. Milan e Napoli pareggiano, la Juventus si porta a +6 sui partenopei e il derby finisce pari(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 22:25:00 GMT)

Peruzzi : 'La forza della Lazio è il gioco - fiducia in Strakosha. Su Buffon...' : Il team manager della Lazio Angelo Peruzzi ha rilasciato un'intervista al canale egiziano On Sport : 'Quando giocavo alla Roma, la squadra era molto forte mentre la Lazio era più debole. I biancocelesti hanno vissuto momenti difficili. Ora entrambe le squadre sono valide ed è un orgoglio per ...

Lazio - Strakosha : 'Black-out di tutta la squadra. Ora testa al derby' : Si assume le proprie responsabilità, Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio non usa mezzi termini per commentare la sconfitta per 4-1 in casa del Salisburgo che vale l'eliminazione dai quarti di ...

Salisburgo-Lazio 4-1 LIVE - grave errore di Strakosha : biancocelesti in difficoltà [VIDEO] : Salisburgo-Lazio 4-1 LIVE – Salisbugo e Lazio in campo per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dopo le gare di Roma e Juventus in Champions League, si giocano anche le partite di Europa League, in campo la squadra di Simone Inzaghiche avrà il compito di gestire il risultato dell’andata (4-2), semifinale vicina per i biancocelesti, risultato molto importante ma che può rappresentare solo un punto di partenza. La Lazio ha ...

Lazio-Benevento - la pagelle : Lucas non sbaglia mai - Strakosha disattento : Strakosha 5,5 Poco reattivo e senza la necessaria spinta sulla punizione vincente di Cataldi, nettamente sorpreso sul raddoppio, un'altra prova che non convince. BASTOS 5 Come difensore va in tilt ...

Lazio - Strakosha non si ferma mai : cercasi un vice disperatamente : Ventitré anni, non sentirli, ma vederli tutti. Nessuno come Strakosha, lui la porta proprio non la molla. In Serie A è il giocatore più utilizzato, primo soltanto insieme ad Alisson e nessun altro: ...