Lazio - le tre coreografie più belle di questa stagione : Una stagione infinita, quella vissuta dai laziali quest'anno. La Lazio è infatti la squadra italiana che ha giocato più partite in Italia e in Europa. In questo lungo cammino i biancoazzurri di Inzaghi hanno conquistato da subito il calore e l'affetto del pubblico, Lo testimoniano anche le coreografie che hanno accompagnato la squadra nelle partite casalinghe. Tre più delle altre si sono contraddistinte. ...Continua a leggere

Juventus - la riveLazione della hostess Svetlana Vakulova : “ecco perchè non ho stretto la mano a Benatia” [FOTO] : Juventus, la hostess Svetlana Vakulova è stata la protagonista della mancata stretta di mano con Benatia, calciatore bianconero rimasto ‘appeso’ Ricordate la stretta di mano ‘mancata’ tra Benatia e la hostess durante i festeggiamenti per lo scudetto della Juventus? La bella hostess ha deciso di uscire allo scoperto, rispondendo alle copiose critiche piovutegli addosso dopo non aver risposto all’invito del calciatore ...

Stefan De Vrij - Lazio-Inter : perché lo hanno costretto a giocare contro tutti? : Il difensore De Vrij Stefan, 26 anni, olandese di Ouderkerk aan den IJssel, faccia da bravo ragazzo, piange sul prato dell'Olimpico: sono le 22.45 circa di domenica 20 maggio e la Lazio non si ...

Esclusiva CalcioWeb – Valzer delle panchine in Serie A : Lazio - Napoli - Atalanta e Bologna - che intreccio : panchine Serie A – Il campionato di Serie A è andato in archivio ed adesso il pensiero è già rivolto alla prossima stagione. Le prime situazioni da chiarire sono quelle legate alle panchine, in arrivo un Valzer che riguarda Napoli, Lazio e Atalanta. Situazione caldissima per il club di De Laurentiis, in particolar modo si attende la risposta del tecnico Maurizio Sarri all’offerta dello Zenit ma il rapporto tra il numero uno azzurro e ...

Lazio-Inter in streaming e in diretta TV : Dalla partita verrà fuori la quarta italiana in Champions League: le informazioni per seguirla in diretta dalle 20.45 The post Lazio-Inter in streaming e in diretta TV appeared first on Il Post.

