Lazio | il responsabile Anticorruzione reintegrato è dipendente giornaliero | “Zingaretti

(Di giovedì 24 maggio 2018) In Regioneilè un “”. Tutte le mattine deve richiere un badge nuovo per potere accedere al suo ufficio e andare a lavorare. Ogni giorno, tutti i giorni, dal 2 maggio. Protagonista di questa vicenda surreale è Pompeo Savarino, che il 21 marzo era stato rimosso da Nicola Zingaretti in persona. Quarantotto ore prima si era rifiutato di firmare il provvedimento di nomina di un commissario (Stefano Acanfora ndr), reo di aver dichiarato il falso, in un ente vigilato dalla Regione. Ma dopo la censura dell’Autorità nazionale anti corruzione sulla decisione del governatore e la sentenza del Tar, che ha chiesto il reintegro di Savarino, Zingaretti è stato costretto a fare un passo indietro. Questo almeno sembrava essere accaduto il 2 maggio quando Pompeo Savarino è rientrato in Regione. Ma da quel giorno il...