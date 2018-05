Lavoro | Inps | a marzo 106 308 domande disoccupazione | -6 | 1% su anno

Lavoro : Inps - ad aprile autorizzate 19 - 4 mln ore Cig - -15 - 4% su anno(2) : (AdnKronos) – Nel dettaglio delle singole tipologie di interventi, le ore di cassa integrazione ordinarie autorizzate ad aprile 2018 sono state 9,1 milioni. Un anno prima, nel mese di aprile 2017, erano state 7,4 milioni: di conseguenza, la variazione tendenziale è pari +21,9%. In particolare, la variazione tendenziale è stata pari a +8,7% nel settore industria e +49,4% nel settore dell’edilizia. La variazione congiunturale registra ...

Beffa pensione - 40 anni di Lavoro e niente assegno Inps : ecco perchè Video : Dopo 40 anni di lavoro e di contributi #Inps regolarmente versati, si vede rifiutare la domanda di #pensione per un errore nella richiesta di #cumulo. Succede anche questo nel complicato e farraginoso sistema previdenziale italiano, dove convivono realta' diametralmente opposte, come quella dell’impiegata amministrativa della scuola andata in pensione a 29 anni [Video], di cui vi abbiamo dato conto nelle settimane scorse e la Beffa subita da un ...

INPS CONCORSO/ Per 967 posti di Lavoro a tempo indeterminato. I requisiti richiesti : CONCORSO INPS, bando per 967 posti di lavoro a tempo indeterminato come consulente protezione sociale con posizione economica C1. I requisiti richiesti(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 13:24:00 GMT)

Lavoro - Inps : nuovo concorso per 967 funzionari : Teleborsa, - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un bando di concorso pubblico dell'Inps per 967 consulenti protezione sociale, destinati a essere inseriti come funzionari. Lo comunica l'istituto di ...

Lavoro : Inps - a marzo 21 - 9 mln ore cig : ANSA, - ROMA, 19 APR - A marzo 2018 sono stati autorizzati 21,94 milioni di ore di cassa integrazione con un calo del 5,3% rispetto a febbraio e del 40,9% su marzo 2017. Lo rileva l'Inps nell'...

Pensione anticipata - rivalutati il Lavoro notturno : chiarimenti dall’Inps : Novità e chiarimenti dall’Inps sulla rivalutazione dei turni lavorativi notturni ai fini della Pensione anticipata. L’Istituto ha pubblicato nei giorni scorsi la circolare n. 59/2018, fornendo indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in merito ai requisiti e alla presentazione della domanda di anticipo pensionistico da parte dei lavoratori che svolgono turni notturni. “Tenuto conto della particolare gravosità ...

Riforma pensioni/ Dati Inps - via dal Lavoro a 63 - 5 anni : il commento di Proietti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Dati Inps, via dal lavoro a 63,5 anni: il commento di Proietti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 aprile(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:46:00 GMT)

Lavoro in turni e notturno e pensione a 61 anni? Nuova circolare Inps Video : Tutti i lavoratori impegnati in attivita' organizzate in turni che comprendono anche le ore notturne potranno ottenere una maggiorazione del 50% della propria contribuzione rispetto ai requisiti di accesso delle pensioni. Questo per quanto concerne lavori in turni figli di accordi collettivi siglati prima del 2017 e in relazione ad un decreto del 2011 che istituì una speciale prestazione previdenziale per lavori #usuranti. Proprio su questo ...

NASPI e Lavoro intermittente : ok dell’Inps : L’Inps con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 torna su un tema tanto importante quanto foriero di dubbi nella sua applicazione pratica: lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato in costanza di NASPI. Nello specifico, con il documento citato, l’Istituto di previdenza si è preoccupato di fornire chiarimenti sul rapporto tra indennità di disoccupazione e lavoro intermittente. Prima di affrontare il messaggio Inps è bene ricordare cosa ...

Lavoro : Inps - 31/3 ultimo giorno per domanda disoccupazione agricola : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – Scade sabato 31 marzo l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola all’Inps. Per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario che il lavoratore agricolo presenti la domanda online all’Inps entro il 31 marzo. Il termine è perentorio, e viene posticipato solo se coincide con una domenica o con ...

Lavoro - Inps : +70mila contratti stabili : 17.47 L'incremento delle assunzioni a tempo indeterminato e delle trasformazioni dei rapporti a termine registrato a gennaio 2018 (saldo positivo per 70mila contratti tra assunzioni comprese le trasformazioni e le cessazioni) "è presumibilmente riconducibile ai nuovi sgravi introdotti dalla legge di bilancio 2018 per le assunzioni di under 35 al I contratto a tempo indeterminato". Lo si legge nell'osservatorio sul precariato dell'Inps.