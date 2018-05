Lavoro | assunzioni in crescita del 15 | 2% nel primo trimestre

Lavoro - mille assunzioni in Italia : l'annuncio della multinazionale : Per far fronte all’aumento della richiesta di progettazione e servizi e garantire un elevato livello di eccellenza tecnologica e competenze di altissimo livello, Ntt Data, multinazionale giapponese del settore dell&rsquo...

Fastweb - assunzioni da settembre 2018/ I call center tornano in Italia : 220 nuovi posti di Lavoro : Fastweb, assunzioni da settembre 2018: i call center tornano in Italia, 220 nuovi posti di lavoro tra Lecce e Cagliari. Le ultime notizie sull'accordo con Comdata che apre nuovi scenari (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:18:00 GMT)

Ferrovie dello Stato - nuove assunzioni/ Ultime notizie : Recruiting Day e offerte di Lavoro per vari ruoli : Ferrovie dello Stato, nuove assunzioni: Recruiting Day e offerte di lavoro per vari ruoli, le Ultime notizie con informazioni e scadenze. Le opportunità con o senza esperienza(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:54:00 GMT)

Assunzioni Ferrovie dello Stato - offerte di Lavoro e Recruiting Day di maggio Video : Continua il piano #Assunzioni di #Ferrovie dello Stato che, ricordiamo, nel Piano Industriale del Gruppo 2017-2026, ha previsto la creazione di oltre 30 mila nuovi posti di lavoro. Per lanciare la nuova campagna di Assunzioni, la maggiore azienda di trasporto ferroviario italiana ha deciso di ricorrere ad un Recruiting Day [Video] che si terra' a Roma il prossimo 17 maggio con lo scopo di entrare in contatto con i neolaureati interessati ad ...

Lavoro - Manconi - Ass. Nobilita - : si agevolino assunzioni stabili : Roma, 2 mag. , askanews, 'I dati resi noti dall'Istat raccontano un'Italia in timida ripresa. La situazione politica attuale, prospetta però un'incertezza per il futuro inaccettabile: si deve al più ...

Ikea - il robot Vera farà i colloqui di Lavoro : le offerte per nuove assunzioni Video : Una Vera e propria rivoluzione in arrivo nel campo del recruiting da parte di #Ikea. Il colosso svedese ha infatti annunciato che i colloqui di lavoro saranno effettuati dal robot Vera, un selezionatore di curriculum virtuale messo a punto da una start-up russa. La notizia è stata riportata per prima dal Washington Post per poi essere ripresa dai media di tutto il mondo come il primo esempio di utilizzo dell’intelligenza artificiale per la ...

Lavoro : Comune Milano vara piano da 388 assunzioni (2) : (AdnKronos) - I profili maggiormente richiesti sono quelli amministrativi e tecnici, provenienti dalle graduatorie dei concorsi appena conclusi, che hanno contato oltre 50.000 partecipanti. Novità giungono anche sul fronte delle misure di valorizzazione del personale precario grazie alla stabilizzaz

Lavoro : Comune Milano vara piano da 388 assunzioni : Milano, 30 apr. (AdnKronos) - Stabilizzazioni, scorrimento delle graduatorie e nuovi concorsi per alcuni profili chiave. Sono queste le novità principali del nuovo piano occupazionale del Comune di Milano. Sono oltre 10,5 i milioni di euro destinati alle 388 nuove assunzioni che si sommano alle 890

Lavoro : in due mesi 1 - 1 milioni di assunzioni : Teleborsa, - Le assunzioni, riferite ai soli datori di Lavoro privati nel periodo gennaio-febbraio 2018 sono state complessivamente 1.139.000 con un aumento del 19,3% rispetto allo stesso periodo del ...

Lavoro. Tanti accessi al Centro Risorse Donne - ma le assunzioni rimangono poche : Approfondimenti Arlenico pronta alla rinascita: 'Futuro? Tre turni di lavoro' 5 aprile 2018 Lavoro. Secondo la Uil scende la richiesta di ore di 'cassa' totali 30 marzo 2018 Poco meno di tremila ...

Assunzioni San Carlo 2018 : offerte Lavoro per laureati e non solo - le posizioni aperte - : Si cerca una figura da inserire come stage che sia laureata in Economia o Marketing. Si richiede anche la conoscenza della lingua inglese, Power Point, Excel e Outlook. Gradita esperienza nei settori ...

Enel 2018 : nuove assunzioni e offerte di Lavoro : Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese, pacchetto office e Laurea in Ingegneria, Economia, Giurisprudenza o simili. Sempre per la sede di Roma si cerca un candidato PMO "...