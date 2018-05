L' attore Marcello Fonte difende la Casa delle donna di Roma

Marcello Fonte - Palma d'Oro per Dogman/ Miglior attore protagonista : il debutto in "Corpo celeste" : Marcello Fonte si è aggiudicato la Palma d'Oro come Migliore attore al Festival di Cannes grazie al suo ruolo nel film 'Dogman' di Matteo Garrone. Le dichiarazioni dopo la vittoria.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 21:35:00 GMT)

L’incredibile storia di Marcello Fonte - migliore attore a Cannes per «Dogman» : Il premio lo ha ricevuto dalle mani di Roberto Benigni: proprio lui che, ironia della sorte, tredici anni fa aveva rifiutato il ruolo per il quale oggi stava salendo su quel palco. Marcello Fonte è l’attore «per caso» scelto da Matteo Garrone per il suo ultimo film Dogman (in sala dal 17 maggio), e che, con la sua tenera e umanissima interpretazione e semplicità, ha conquistato la giuria di Cannes (e non solo quella), vincendo la Palma ...

