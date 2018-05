L' Arena di Verona riparte con Cecilia Gasdia | dal 22 giugno grande lirica e gala di Bolle

Signore e Signori Al Bano e Romina Power : su Rai 1 il concerto all’Arena di Verona : Signore e Signori Al Bano e Romina Power. Dopo essere stati ospiti, sabato scorso, al Serale di Amici 2018, su Canale 5, sabato 26 maggio la coppia sarà protagonista della prima serata di Rai 1. Milly Carlucci e Maria De Filippi se li sono contesi come ospiti nei loro programmi e che, anche grazie a loro, hanno portato a casa ottimi ascolti. Visti i dati Auditel i dirigenti Rai pare abbiano deciso di puntare proprio sulla coppia al centro del ...

Wind Music Awards 2018 : biglietti e artisti all’Arena di Verona : L’avvicinarsi della bella stagione porterà con sé una serie di eventi Musicali all’aperto. Uno degli appuntamenti più attesi si terrà all’Arena di Verona nel mese di giugno. Stiamo parlando dei Wind Music Awards, manifestazione Musicale nata nel 2007, durante la quale vengono consegnati riconoscimenti e premi agli artisti che si sono contraddistinti nel corso dell’anno. Le ultime edizioni hanno visto Carlo Conti e Vanessa Incontrada al timone, ...

Fiera Verona - ok Art Bonus per Arena : Verona, 11 MAG - La decisione di uno stanziamento di risorse, nella forma di Art Bonus, da destinare alla cultura è stata approvata dall'assemblea dei soci di Veronafiere Spa. La proposta del Comune ...

Biagio Antonacci e Rita Ora ai Wind Music Awards all’Arena di Verona : aggiornamenti sugli ospiti italiani ed internazionali : Biagio Antonacci e Rita Ora ai Wind Music Awards 2018, tra i nuovi ospiti annunciati nelle scorse ore. I Wind Music Awards svelano il primo nome internazionale atteso a Verona a inizio giugno: è quello della cantante Rita Ora che, per la felicità di tutti i fan italiani, ha in programma una visita promozionale nel nostro Paese a giugno per partecipare ai Wind Music Awards. A comunicarlo ai fan è stata la stessa artista attraverso un post su ...

Wind Music Awards in TV a giugno in 3 serate dall’Arena di Verona : date e biglietti in prevendita : Wind Music Awards in TV a giugno per tre serate. Le due serate-evento che si terranno all'Arena di Verona il 4 e il 5 giugno verranno trasmesse su Rai1 in tre appuntamenti diversi, in differita. I Wind Music Awards in TV non verranno trasmessi in diretta. La Rai rinuncia di nuovo a trasmettere le due serate in contemporanea con lo show all'Arena di Verona, rimandando gli appuntamenti televisivi di qualche giorno. Sono stati svelati oggi i ...

I primi ospiti dei Wind Music Awards divisi per serata : chi sarà all’Arena di Verona il 4 e il 5 giugno : Sono stati svelati i primi ospiti dei Wind Music Awards 2018, in programma all'Arena di Verona per il mese di giugno. Due le serate anche quest'anno: il 4 e il 5 giugno prossimi. Gli artisti attesi come ospiti dei Wind Music Awards sono coloro che nell'ultimo anno si sono distinti in modo particolare per album, singoli e concerti. I singoli premiati ai Wind Music Awards sono quelli che, nell'ultimo anno, hanno conquistato almeno il disco di ...

Cristina D’Avena ai Wind Music Awards - all’Arena di Verona a giugno : biglietti in prevendita : Anche Cristina D'Avena ai Wind Music Awards. La cantante si aggiunge ai primi nomi del cast in via di definizione ed è tra i primi artisti annunciati per la serata del 4 giugno. La nuova edizione dei Wind Music Awards si terrà all'Arena di Verona. Le due date delle serate sono il 4 e il 5 giugno e i biglietti per assistere ai due appuntamenti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e in tutti i circuiti autorizzati a partire da 35 ...

Lirica : sindaco Verona - possibili collaborazioni tra Arena e Scala Milano : Verona, 7 mag. (AdnKronos) – Visita in Arena per il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano Alexander Pereira che, nel pomeriggio, è stato accompagnato nell’anfiteatro scaligero dal sindaco Federico Sboarina e dal sovrintendente della Fondazione Arena Cecilia Gasdia. Con loro anche il direttore operativo di Fondazione Arena Gianfranco De Cesaris e il vicepresidente vicario del Gruppo Cattolica Assicurazioni Aldo Poli.La visita ...

Laura Pausini ai Wind Music Awards - all’Arena di Verona a giugno : biglietti in prevendita : Laura Pausini ai Wind Music Awards è tra gli ospiti attesi a Verona il prossimo giugno. I Wind Music Awards sono previsti per il 4 e 5 giugno all’Arena di Verona e tra gli attesi ospiti della manifestazione Musicale ci sarà l'artista italiana più amata in assoluto nel mondo. Con l'album Fatti Sentire ha debuttato in top ten nelle classifiche mondiali. In Italia è già stato certificato disco di platino e porta Laura Pausini a quota 70 ...

Foto e video di Max - Nek e Renga all’Arena di Verona - un viaggio nel tempo attraverso la musica : Max, Nek e Renga all'Arena di Verona chiudono la prima parte del fortunato tour nella prestigiosa cornice veronese! Sabato 28 aprile all'Arena di Verona, il magico show di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga: il trio della musica italiana ha chiuso il tour di grande successo nella storica location di Verona. Una scaletta composta da quasi 40 canzoni, brani evergreen che hanno fatto la storia della musica italiana e segnato la carriera dei ...

Il tour di Max - Nek e Renga fa tappa all’Arena di Verona : Indietro 28 aprile 2018 2018-04-28T16:12:24+00:00 ROMA – Dopo il grande successo delle due date milanesi, “MAX NEK Renga, IL tour”, il tour nei principali palasport italiani di MAX PEZZALI, NEK e FRANCESCO Renga arriva questa sera nella splendida cornice dell’Arena di Verona! Sul palco i tre artisti porteranno tutte le hit dei rispettivi repertori reinterpretate […]

Scaletta del concerto di Max Nek e Renga all’Arena di Verona il 28 aprile : orari e ultimi biglietti : Sabato 28 aprile il concerto di Max Nek e Renga all'Arena di Verona, per la conclusione del tour congiunto prima dei nuovi concerti estivi. Questa sera a Verona una grande feste in musica in compagnia del trio più amato d'Italia degli ultimi mesi: Max Pezzali, Nek e Francesco Renga suoneranno all'Arena di Verona, per il loro progetto iniziato a gennaio Duri da battere. Sul palco dell'Arena di Verona, Max Nek e Renga proporranno uno ...

Ufficiale la 3ª data di Laura Pausini all’Arena di Verona : info biglietti in prevendita : Laura Pausini all'Arena di Verona triplica le date annunciate per il tour dedicato a Fatti sentire. Come già previsto, l'artista sarà all'anfiteatro scaligero anche il 22 settembre. I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti al fan club a partire dal 2 maggio alle ore 16, mentre la prevendita generale sarà avviata dal 3 maggio, ancora alle 16. I punti vendita fisici saranno invece attivi da lunedì 7 maggio. Saranno messe a ...