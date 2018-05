La «voce» del Colle su Europa e articolo 81

La voce della Politica Giornata della Legalità - Pittella : "recuperare il valore della conoscenza" : ... devono portarci - ha concluso il Presidente - a recuperare un tema su tutti: quello della cultura, del sapere, della conoscenza, valorizzando il ruolo prezioso ed indispensabile che il mondo della ...

La voce della Politica Ad un bilancio 'farsa' non poteva aver seguito che un'approvazione 'farlocca' : Ad oggi, per dovere di cronaca, si è tenuta una sola riunione di Commissione dove è stato possibile ascoltare l'autocelebrazione di Pittella che è venuto a decantare le sue lodi di buon governatore ...

Diciamolo con una canzone : La voce del Silenzio : Volevo stare un po' da sola per pensare e tu lo sai ed ho sentito nel Silenzio una Voce dentro me e tornan vive troppe cose che credevo morte ormai e chi ho tanto amato dal mare del Silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi e quello che mi manca nel mare del Silenzio mi manca sai, molto di più. Ci sono cose in un Silenzio che non m'aspettavo mai, vorrei una Voce ed improvvisamente ti accorgi che il Silenzio ha il volto delle ...

Giuseppe Conte - il prof di sinistra "portavoce" del governo Lega-5stelle : Giuseppe Conte è il nome che il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini hanno fatto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella...

Governo - la voce terrificante sul ministero per Luigi Di Maio : avrà la delega al Lavoro : Nella squadra dei ministri del prossimo Governo Lega-M5s ci sarà spazio anche per Luigi Di Maio , che con Matteo Salvini si è detto disponibile a un incarico che abbia anche una forte connotazione ...

La voce della Politica UGL. La Sanità Lucana risulta fanalino di coda tra le Regioni italiane : La Sanità Lucana risulta fanalino di coda tra le Regioni italiane, come evidenziato da un Rapporto de la Repubblica in riferimento ai tempi di risposta alle chiamate del 118. Questo dato negativo si ...

La voce della Politica Elezioni a Castelluccio Superiore : parlano Ruggiero e Belsito : Non come fanno quelli che si nascondono o scappano, perché così facendo si lanciano messaggi negativi che screditano la Politica. Mentre noi abbiamo la necessità che cessi l'odio e che ci sia la ...

“Windows Phone ha fallito? Vi spiego io il perchè!” | [LA voce del POPOLO] : Dopo aver parlato dei pregi di Windows Phone nell’ultima puntata de “La VOCE del popolo”, quest’oggi affrontiamo un argomento toccato già diverse volte in questa testata: perchè Windows Phone ha fallito? A dar risposta a questa domanda, troviamo un utente già conosciuto in questa rubrica, Renato Pisani, il quale esemplifica le ragioni del fallimento di Windows Phone in 5 punti. Il fallimento commerciale di Windows Phone ...

La voce della Politica DiEM25 : il coordinamento lucano presente all'assemblea nazionale : DiEM25 è un movimento con una chiara agenda progressista che pone al primo posto il welfare ed il lavoro attraverso la riconversione ecologica dell'economia e della società per superare ...

La voce della Politica Politica e lavoro - Tancredi - Ugl - : "Bisogna invertire la rotta" : ... che abbiamo la necessità di favorire la crescita dell'economia reale e non solo di quella virtuale; Significa ripartire dai punti di forza della nostra economia; Significa capire quanto sia ...

Catania : a San Cristoforo il 21 maggio la proiezione del film "La voce negli occhi" : La mamma Angela, non si era mai rassegnata, che il figlio nonostante fosse ritenuto dalla scienza medica un "vegetale" percepì mesi dopo che Salvatore fosse cosciente, proprio grazie ai movimenti ...

voce idilliaca e corpo da urlo - una Wags più famosa del suo lui : Eleni Foureira - la sexy fidanzata di Alberto Botia [GALLERY] : Eleni Foureira è la sexy fidanzata di Alberto Botia, difensore centrale del Olympiacos cresciuto nelle giovanili del Barcellona Eleni Foureira è fidanzata con il calciatore dell’Olympiacos Alberto Botia, ma la bella cipriota è famosa quanto il difensore in Patria. La 31enne è nata in Albania, ma è cresciuta in Grecia, dove è una cantante di successo. È così tanto apprezzata dai suoi connazionali che la meravigliosa Eleni ha rappresentato ...

Mogliano - 'Ho spinto la bimba giù dal terrazzo : una voce mi ha detto di farlo' : confessione choc della mamma : 'Ho spinto giù la bambina, una voce mi ha detto di farlo'. Non è stato un incidente quello che domenica a Mogliano ha messo a repentaglio la vita di una piccola di nemmeno tre anni , ma un terribile ...

La voce della Politica Al via il progetto 'PLUS' per migliorare la qualità di vita ai disabili : La seconda attività prevede la creazione di uno sportello di accoglienza e ascolto gestito autonomamente dai disabili con l'obiettivo proprio di fornire assistenza all'inserimento nel mondo del ...