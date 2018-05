La versione del ' quinto Beatle' | Neil Aspinall e i suoi anni con i Fab Four

Conte - gli avvocati che si fanno avvocati del popolo - le istituzioni - l’eversione : Per trovare il primo avvocato del popolo che ha provato a prendersi Roma bisognerebbe risalire al 120 avanti Cristo, si chiamava Mario e la sua carica istituzionale si chiamava, più precisamente, tribuno della plebe. Di tempo ne è passato, ma la plebe, in Italia, ha sempre il suo perché: ragioniamo

Sarah Scazzi - ex Ivano Russo : “Ha mentito”/ Delitto Avetrana - i sospetti sulla versione di Virginia Coppola : Sarah Scazzi, nuova udienza del procedimento sul Delitto di Avetrana che vede imputato anche Ivano Russo: il giovane smentito dalla ex fidanzata Virginia Coppola. Ha mentito?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:17:00 GMT)

Nintendo registra il marchio N64 - che potrebbe riguardare una versione mini del Nintendo 64 : Le console da gioco del passato stanno vivendo una seconda epoca aurea, con riedizioni di veri classici come il mini SNES e il mini NES che si sono dimostrati un successo commerciale assoluto. Non desta scalpore quindi la notizia riportata da Nintendo Life, che segnala come Nintendo abbia recentemente registrato un nuovo marchio nominato "N64", che potrebbe proprio riguardare un ritorno nei negozi della storica piattaforma del colosso nipponico, ...

Tiromancino ft. Alessandra Amoroso : ecco il video della nuova versione di “Due destini” : Il protagonista è l'attore Marco Giallini The post Tiromancino ft. Alessandra Amoroso: ecco il video della nuova versione di “Due destini” appeared first on News Mtv Italia.

Governo M5s-Lega - il contratto di governo : la versione definitiva del testo : contratto di governo M5s-Lega from ilfattoquotidiano.it L'articolo governo M5s-Lega, il contratto di governo: la versione definitiva del testo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La versione finale del “contratto” M5S-Lega : È stata diffusa online e ora sarà sottoposta agli iscritti dei due partiti: il testo integrale The post La versione finale del “contratto” M5S-Lega appeared first on Il Post.

Bimbo morto soffocato dal giocattolo - dubbi sulla versione della madre : 'Ferite non compatibili e pupazzo integro' : Pomeriggio Cinque continua ad occuparsi del caso del piccolo Nicolas , il bambino di 4 anni morto presumibilmente dopo essere rimasto soffocato dal pezzo di un giocattolo con cui si stava divertendo. ...

Mattarella leggerà solo la versione definitiva del contratto di Governo : Le delegazioni di Lega e M5s, nel corso delle consultazioni di lunedì scorso, hanno voluto lasciare al presidente Mattarella la bozza dell'accordo di programma nello stato in cui si trovava in quel momento. E' chiaro che il presidente non guarda bozze ma testi definiti, frutto delle responsabilità dei partiti che concludono accordi di Governo. E' quanto spiegano al Quirinale a quanti chiedono se il presidente abbia ricevuto la ...

Da Candy Crush a Call of Duty : King sta sviluppando una versione mobile del celebre sparatutto : King, lo studio di sviluppo salito alla cronache per l'enorme successo raccolto da Candy Crush, fu acquistato da Activision Blizzard nel 2015 per la bellezza di 5,9 miliardi di dollari e sembra che adesso lo sviluppatore si occuperà di qualcosa di completamente nuovo, almeno stando a un'offerta di lavoro pubblicata dalla stessa King.Come riporta GameSpot infatti, sembra che il team sia alla ricerca di un level designer per un "nuovo, eccitante ...

Yanny o Laurel? Ecco la versione audio del vestito bianco o blu : (foto: Pixabay) “Non c’è dubbio che dice Yanny, non capisco come si possa sentire la parola Laurel!”; “Anche io sento Yanny”; “Io invece sento proprio Laurel”. Questo lo scambio di battute avuto poco fa tra colleghi, frutto della nuova sfida partita da un tweet su Twitter di Cloe Feldman. Il contenuto è diventato virale ed è stato discusso da parecchie testate online. La domanda è se il nome pronunciato dalla voce robotica sia “Yanny” o ...

Energia : online la nuova versione del software gratuito per certificare edifici residenziali : L’ENEA, in collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR, ha reso disponibile la nuova versione di DOCET, il software semplificato per la certificazione degli edifici residenziali esistenti destinato a tecnici e operatori del settore edilizio. Il software, utilizzabile per immobili con superficie fino a 200 m2 non soggetti a ristrutturazioni importanti, consente la redazione dell’attestato di prestazione ...

Progetto fiscale 17 : la versione della commissione prende forma : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

TIROMANCINO : da venerdì 18 maggio in radio un’inedita versione dello storico brano “DUE DESTINI” : Due voci uniche, intense e inconfondibili. Due grandi artisti italiani. “DUE destini, che si uniscono”… TIROMANCINO e ALESSANDRA AMOROSO per la prima volta insieme in un’emozionate versione inedita di uno dei brani cult della band, “DUE DESTINI”, in radio e in digitale da venerdì 18 maggio. Terzo singolo del disco di successo “La descrizione di un attimo” con il quale i TIROMANCINO si sono affermati in Italia ottenendo grandi riconoscimenti di ...

