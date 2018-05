La prima misura sarà il reddito di cittadinanza E la Meloni chiude a Conte

ilgiornale

(Di giovedì 24 maggio 2018) "Abbiamo avuto conferma del nostro timore. Il professorha detto di essere stato designato dal Movimento 5 Stelle". Al termine del colloquio con il premier incaricato, Giorgiaal futuro governo gialloverde. Troppe le distanze. Daldi, che Giuseppeha messo in cima alle misure che metterà in agenda quando si stabilizzerà a Palazzo Chigi, ai progetti sulla Tav, la leader di Fratelli d'Italia ha trovato più punti di contrasto che di incontro. "Spero che il governo faccia bene - ha poi chiosato - nonostante noi non ci saremo"."Abbiamo cercato di capire quali sono le priorità del presidente del Consiglio, ma non ci siamo riusciti - ha raccontato la- il professore dice che deve confrontarsi con le forze politiche di maggioranza, e laproposta che ha citato è ildi, una di quelle cose su cui noi Fratelli d'Italia ...