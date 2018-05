La notte è un’alba è il nuovo singolo di Red Canzian scritto da Ermal Meta | audio e testo

Caldo incredibile al Sud - in Sicilia sembra estate con temperature di +27°C in piena notte : sarà un’alba infuocata [DATI] : E’ una notte di Caldo incredibile al Sud Italia e soprattutto in Sicilia, con temperature tipiche dei giorni più caldi dell’estate. Siamo, però, a metà marzo. Gli ultimi rilevamenti registrati alle 00:30, quindi in piena notte, sono di addirittura +27°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +26°C a Torregrotta, Brolo e Piraino, +25°C a Pace del Male e Castroreale, +23°C a Patti, Castelbuono, Naso e Falcone, +22°C a Sciacca, Termini Imerese, ...